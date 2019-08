Se billedserie Efter fyrre år som klovn har benny Schumann fyldt sit hjem med cirkusremedier. På billedet balancerer han ikke bare med en sko, han holder også sin egen cirkuspris, og den pris hans far fik i 1968. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: 74-årig klovn: Det er ikke så dårligt, at jeg stadig kan gå i spagat Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

74-årig klovn: Det er ikke så dårligt, at jeg stadig kan gå i spagat

Hørsholm - 21. august 2019 kl. 10:11 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vi er i Cirkusbygningen. Artisten Benny Schumann er ved at gøre sig klar til at optræde. Han har sine tallerkner med, og der er fyldt i salen, hvor han om lidt skal forbavse og forbløffe de fremmødte ved at få et utal af tallerkner til at snurre rundt på lodrette pinde, på sin krop, og på de to bordplader, som står foran ham. Om natten har den 72-årige artist højest sovet fire-fem timer, og han er nervøs, selvom det ikke er første gang, han optræder med nummeret.

Året er 2017. - Det var ret vildt, erindrer Benny Schumann, der egentlig bærer navnet Carmelo José Bienvenido Schumann, men som altid bare er blevet kaldt »Benny«, mens han tænker tilbage på sin optræden hos Wallmanns i Cirkusbygningen. Han sidder i sin have nær Rungsted Kyst, hvor han bor med sin hustru.

Benny Schumann har netop modtaget Den Danske Cirkuspris, som i sidste uge blev ham overrakt af den socialdemokratiske kulturminister Joy Mogensen.

50 år tidligere har den garvede artist optrådt med et lignende nummer. Det gjorde han, da han som ganske ung arbejdede med sin familie i Cirkus Schumann, som spillede i Cirkusbygningen i København i årene fra 1916 til 1969. Dengang var nervøsiteten dog mere udtalt, og søvn blev det slet ikke til.

- Da jeg havde premiere på mit tallerkennummer i 1967, sov jeg ikke natten inden. Jeg var gennemsvedt, som om jeg havde 40 i feber, fortæller Benny Schumann med et grin. Han tager sig til hovedet.

50 år senere er nervøsiteten mindre, men den forsvinder aldrig helt, lader klovnen forstå.

- Hver gang jeg skal ind på scenen, får jeg et sug i maven, men når jeg kommer ind, sker der et eller andet. Det hele samler sig, fortæller han.

Sin cirkusdebut fik han allerede i 1950. Fra 1951 var han hvert år med i matinéforestillinger i Cirkus Schumann med forskellige numre, og han optrådte allerede som 9-årig som cowboy på to ponyer i fuld galop og som klovn stående på hænder på sin morfars arm.

Det berømte tallerkennummer, som for alvor blev Benny Schumanns gennembrud, kom dog først senere.

I 1965 havde Cirkus Schumann ansat den verdenskendte tallerkenjonglør Eric Brenn, og det blev en inspiration for den unge artist.

- Da jeg var 19 år, begyndte jeg at træne med mit tallerkennummer. Det var et sjovt nummer, så det tænkte jeg, at jeg kunne rejse rundt med. Det gik jeg og øvede hver eftermiddag, fortæller Benny Schumann med et grin og en røsten på hovedet. Ved siden af eftermiddagens træning arbejdede den unge mand stadig med sin fars dresserede heste, som var Cirkus Schumanns kronjuvel, men i takt med at han blev ældre, begyndte den unge mand at længes efter at stå på egne ben.

Arbejdet hos familiens cirkus kom derfor til en ende omkring 1967, hvor Benny Schumann havde optrådt med sine snurrende tallerkner hele sæsonen.

- Jeg ville ud og være mig selv. Når man er en del af en familie, er det både på godt og ondt. Jeg fik at vide, at jeg kun kunne klare mig, fordi jeg var en Schumann, så jeg ville vise, at jeg kunne klare mig med mit eget nummer, fortæller Benny Schumann.

Efter sæsonafslutningen i Cirkus Schumann forlod den unge artist derfor familien og Cirkusbygningens trygge rammer, og i de næste 10 år turnerede han rundt under navnet »Ric Benny« i Europa, USA, Canada og Afrika. Et år senere modtag hans far den nystiftede danske cirkuspris, men det blev kun til et år mere for det historiske Cirkus Schumann, der måtte dreje nøglen om, efter at have eksisteret i næsten fem generationer.

Mens Benny Schumann allerede tidligt fandt rampelysets skær dragende, skulle der gå flere år, før han for alvor fandt sin egen plads i rampelyset. I slutningen af 1970'erne begyndte han igen at optræde med sin morfar klovnen Charlie Rivel på Søpavillonen i København, og det gjorde indtryk på Benny Schumann.

- Mit store idol har altid været min morfar Charlie Rivel. Han fik alle de priser, man kan få, og han var Ridder af Dannebrog, men det er ikke derfor, han er mit idol. Han blev ved, til han var 87 år gammel. Jeg optrådte med ham, da han var 85, og han var stadig så glad for at optræde, erindrer Benny Schumann med et smil.

Efterfølgende har Benny Schumann selv foretrukket rollen som klovn. Som klovn kan han nemlig fange børnenes opmærksomhed, og netop denne udgør en helt særlig størrelse for klovnen Benny Schumann.

-Min forestilling er i dag for børn, og det er jeg rigtig glad for. Jeg er måske lidt barnlig, og jeg kan godt lide at fjolle lidt rundt, når jeg optræder. Det kan børnene også godt lide, så vi har det skægt, fortæller han.

Af samme grund var det en milepæl, da Benny Schumann begyndte at optræde rundt omkring på landets skoler.

- Da jeg startede med at optræde på skoler, var der mange, som så ned på det, men jeg synes, det var vidunderligt. Med børnene får man kontant afregning. Hvis det er noget, de godt kan lide, så giver de los, lyder det fra den i dag 74-årige klovn.

Selvom Benny Schumann er glad for, at han for nylig har modtaget Den Danske Cirkuspris, som hans far også fik som den allerførste modtager i 1968, er det ikke for anerkendelsens skyld, han stadig er klovn. Forklaringen findes derimod i den glæde, som klovnen kan sprede, og den glæde, som hans morfar udtrykte.

- Egentlig behøver jeg ikke en pris. Det er for publikums skyld, at jeg optræder, fortæller Benny Schuman, inden han fortsætter:

- Mit job er, at vi har det sjovt sammen, og så længe vi har det, bliver jeg ved. Jeg vil ikke nødvendigvis blive ved, til jeg er 87, ligesom min morfar gjorde, men han lærte mig, at man kan udvikle sig. Han havde en dårlig hofte, og det kunne man ikke gøre noget ved dengang, så han brugte det i sit nummer. Han begyndte at gå anderledes. Da kroppen ikke kunne mere, brugte han sin erfaring i stedet, og det virkede, lyder det fra klovnen Benny Schumann, der som en ældre herre selv stadig er i hopla. Derfor lader han sig ikke gå på af sin alder.

- Jeg er en mand på 74. Jeg har det fint, og jeg er frisk. Det er egentlig slet ikke så dårligt, at jeg stadig kan gå i spagat, slutter Klovnen Benny Schumann. Han griner og tager sig endnu en gang til hovedet.