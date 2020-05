Carsten Haslund fra Rungsted vil blive ved med at arbejde, så længe det er sjovt. Privatfoto

72-årig arbejder fuld tid: »Så længe det er sjovt, bliver jeg ved«

Mere end 46 år. Så længe har Carsten Haslund været en del af den danske forsikringsbranche.

I dag arbejder han stadig fuld tid som assurandør hos Købstædernes Forsikring. Med base i Rungsted besøger han hver dag kunder i Nordsjællandsområdet og tjekker op på deres forsikringer. Det er netop kundebesøgene, der holder Carsten til ilden i en alder af 72 år:

- Hvis man er født nysgerrig, så har jeg jo verdens bedste job. Det er utroligt, hvad man møder af forskellige mennesker - og jeg elsker det, siger han.

Carsten Haslunds lange erfaring er en af hans helt store fordele. Karrieren som forsikringsassurandør har budt på stillinger i både Hafnia, Baltica og Codan. I maj måned kan han fejre 19 år som assurandør i Købstædernes Forsikring.

- Carstens erfaring giver ham selvfølgelig et solidt fagligt grundlag. Men hvad der er lige så vigtigt er, at han er nysgerrig på læring og på fortsat at udvikle sig, så han altid følger med tiden, fortæller kollega Tina Ørving, der er salgskoordinator i Købstædernes Forsikring.

Selv beskriver han, at mødet med utallige kunder har gjort ham til en god menneskekender:

- Jeg vil gerne have tætte og gode relationer til andre - det gælder også mine kunder. For at få det, skal man være en god menneskekender. Og så har jeg jo en masse erfaring og også begået fejl, som har gjort mig til en endnu bedre assurandør, siger han.

Når Carsten Haslund engang skal forlade arbejdslivet, venter nye eventyr, fortæller han.

Carsten Haslund ser blandt andet frem til at tilbringe en masse tid med sin kone Ingelise i sommerhuset i Gilleleje med småprojekter i baghaven. Men starten på det nye eventyr er ikke lige om hjørnet, hvis det står til den 72-årige assurandør.

- For mange år siden sagde jeg, at jeg kunne arbejde, til jeg var 70. Det har jeg jo så nået, for nu er jeg 72 år. Men jeg har det sådan, at så længe det er sjovt, så bliver jeg ved, siger han.