54-årig anholdt for økseangreb

En voldsomt opgør har ifølge politiet udspillet sig i Hørsholm natten til mandag. Det var et mellemværende mellem to mænd, der ifølge politiet fik den ene til at møde op på den andens adresse i Hørsholm bevæbnet med en økse.