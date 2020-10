GoCook har en mission om at skabe den første generation, der er bedre til at lave mad end deres forældre. Det skal bagedyst-deltager og tv-vært Micky Cheng samt kokken Gorm Wisweh hjælpe med og i år handler det om danske æbler, og de mange smagsoplevelser, de kan give. Pressefoto

500 Hørsholm-elever på æblerov med Micky og Gorm

GoCook vil lære skolebørn de danske æbler bedre at kende - og hvad de kan bruges til

Hørsholm - 22. oktober 2020 kl. 15:30 Kontakt redaktionen

Hvad er det egentlig, der er så særligt ved de danske æbler? Det har GoCook, Coops madprogram for børn og unge, sammen med mere end 500 skoleelever fra Hørsholm i sinde at finde ud af, når de her i ugerne efter efterårsferien går på æblerov i skolekøkkenet.

"Vi oplever, at mange børn aldrig har været på æblerov, selvom Danmark bugner af æbler her i efteråret. De er heller ikke helt klar over, hvor meget man kan bruge et dansk æble til. De kender bedst de søde, udenlandske æbler, men de danske æbler har meget mere knald på smagen, så de er fortrinlige i alt fra morgenmad til aftensmad - og naturligvis dessert," siger Bente Svane Nielsen, projektchef for GoCook, i en pressemeddelelse.

Børn som mad-reddere Hun mener, at børnene derfor kan blive mad-reddere ved at lære at bruge de mange danske æbler lige nu.

"De skal naturligvis også smage æblerne og opleve, hvordan de kommer fra jord til bord. Og mon ikke de ligesom jeg bliver overrasket over, at det kræver næsten et helt års arbejde," siger Micky Cheng fra Bagedysten, der sammen med kokken Gorm Wisweh er ambassadører for GoCook. Begge både spist, skrællet og kokkereret sig gennem bunkevis af æbler.

"Vi vil gerne have dem til at opleve og reflektere over danske æblers mange smage," tilføjer Gorm Wisweh.

I år er der rekorddeltagelse ved GoCook med knap 7.500 tilmeldte skoleklasser i hele landet. Lokalt deltager klasser fra Hørsholm skole, Usserød Skole og Lundevejsskolen.

