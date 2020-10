Hørsholm-drengen Mads Reuther fik sin første oplevelse som skuespiller i Trommens musical »Romeo og Julie«. Nu gæster han sin fødeby, når Folketeatret opfører Molières »Den Gerrige« i Trommen 7. november. Her spiller Mads Reuther den gerrige Harpagons søn Cléante. Pressefoto

50 film senere: Skuespiller genbesøger sin fødeby

Mads Reuther spiller den gerrige Harpagons søn Cléante, som må smede rænker for at slippe fri af sin fars tyranni og selv finde kærligheden. Trommen lagde også scene til en ung Mads Reuthers første erfaring som skuespiller. Som dreng spillede han ellers fodbold, tennis og golf på livet løs i lokale klubber, men en knæskade satte en stopper for al sport.