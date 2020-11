Listen med anklagepunkter var lang og omfattende vold, røveri, tyveri og narko, da en 32-årig mand tidligere i år sad foran en dommer i Retten i Helsingør. Foto: Peter Mailand

32-årig i fængsel for at slå togkontrollør, røve madvarer og stjæle spiritus

Dømt for ni forhold: Stod bag overfald i Kystbanetog, røveri i Rema 1000 og tyveri fra Meny Dalgaard og Irma

Hørsholm - 13. november 2020

Seks måneder bag tremmer. Sådan lød fængselsdommen til en 32-årig mand i Retten i Helsingør efter en række forhold for vold, røveri, butikstyveri og overtrædelse af loven om euforiserende stoffer.

Den 32-årige var anklaget for ni forhold, som alle blev begået i 2019. I et kystbanetog slog han i oktober 2019 en DSB-kontrollør flere gange i hovedet og spyttede ham ligeledes i ansigtet, da kontrolløren bad ham stige af toget, fordi han ikke havde billet.

Ved episode blandede flere passagerer sig, og her kastede an en næsten fyldt halvliters øldåse i ansigtet på en mand, som pådrog sig en flænge, ligesom han bed en anden mand flere gange i fingrene.

Af domsbogen fra Retten i Helsingør fremgår det, at han var påvirket af kokain og hash.

Truede ansat med hobbykniv Et butikstyveri i Rema 1000 på Ahornvej i Hørsholm udviklede sig 8. august sidste år til et røveri, da han med en ukendt gerningsmand forsøgte at stjæle dagligvarer og her truede en butiksassistent med en hobbykniv samtidig med han sagde: "Nu skal du se, hvad jeg vil gøre".

Af retsbogen fremgår det videre, den 32-årige i sommeren 2019 over to gange blev taget for tyveri af spiritus for næsten 12.500 kroner hos Meny Dalgaard i Kongevejscentret. I Irma i Hørsholm Midtpunkt stjal han 12 flasker rom til over 5.000 kroner.

Erkendte sig skyldig Den dømte var ligeledes tiltalt for vold mod sin kæreste ved at have revet hende kraftigt i håret. Endelig var han tiltalt for at have været i besiddelse af 0,8 gram kokain til eget forbrug.

Den 32-årige har erkendt sig skyldig i stort set alle forhold. Dog nægter han at have truet Rema 1000-medarbejderen med en hobbykniv. Dog erkender han trusler.

Udover de seks måneders ubetinget fængsel skal den 32-årige betale sagens omkostninger og erstatning til Meny Dalgaard og Irma på samlet 10.000 kroner.