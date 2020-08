Tidligt tirsdag morgen oplyste Nordsjællands Politi, at en mand var blevet stukket i maven med en kniv på Udrejsecenter Sjælsmark natten til tirsdag. Foto: Lars Sandager Ramlow

24-årig er anholdt efter knivstikkeri på udrejsecenter

Hørsholm - 18. august 2020 kl. 11:15 Af Sophus Zarrs Soelberg

Politiet har anholdt en 24 årig-mandlig beboer fra Center Sjælsmark for natten til tirsdag at have stukket en anden beboer på centret med en kniv. Det oplyser Nordsjællands Politi.

En 22-årig mandlig beboer blev klokken 04.18 natten til tirsdag stukket med kniv på Center Sjælsmark.

Manden blev i kritisk tilstand bragt til behandling på hospitalet. Nu oplyser Nordsjællands Politi, at en 24-årig mand, også fra Center Sjælsmark, er anholdt og mistænkt for at stå bag knivstikkeriet. Sagen er fortsat under efterforskning.

Tidligt tirsdag morgen oplyste Nordsjællands Politi, at en mand var blevet stukket i maven med en kniv på Udrejsecenter Sjælsmark natten til tirsdag. Manden, der efter knivstikkeriet var i kritisk tilstand, blev efterfølgende overført til Rigshospitalet for at blive behandlet for sine skader.

Allerede tirsdag morgen stod det klart, at det var en anden beboer på udrejsecentret, som stod bag knivstikkeriet, men politiet ville ikke oplyse yderligere.

Efter politiet modtog anmeldelsen klokken 04.18, var betjente talstærkt til stede på udrejsecentret.