Omsorgscentret Breelteparken og de midlertidige plejepladser ved Louiselund har i januar været ramt af to smitteudbrud med covid-19. Tilsammen har 22 borgere og 16 medarbejdere været smittet. Fotoet er fra vaccinationsdagen, hvor 90 ældre Hørsholmborgere, der modtager personlig pleje, blev kørt til coronastik på Sophielund af Nordsjællands Brandvæsen. Foto: Morten Timm Foto: Morten Timm

22 beboere og 16 ansatte smittet: Sådan går det nu med coronaudbrud

Både på omsorgscentret Breelteparken og de midlertidige plejepladser i Hørsholm kan tilsyneladende nu ånde lettet op efter en måned med omfattende udbrud af coronasmitte

Hørsholm - 29. januar 2021 kl. 15:29 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

Det er med bank under bordet, og vi satser nu på at have overstået de to smitteudbrud på henholdsvis pleje- og omsorgscentret Breelteparken og de midlertidige plejepladser ved Louiselund".

Det er meldingen fra centerchef for sundhed og omsorg Dorte Dahl. Den aktuelle status er nemlig, at der ikke er nogen nye smittetilfælde med corona de seneste syv dage på Breelteparken og de seneste 14 dage på de midlertidige plejepladser.

Når Dorte Dahl alligevel siger 'bank under bordet' er den iboende usikkerhed om, at der i næste test kan være en positiv covid-19 enten blandt beboerne/borgerne eller de ansatte.

Afventer svar Endnu afventes der svar fra Styrelsen for Patientsikkerhed om henholdsvis Breelteparken og de midlertidige plejepladser fortsat skal følge retningslinjerne med at teste alle beboere og medarbejdere hver 7. dag, indtil der ikke findes nye smittede. Det kan styrelsen godt kræve, selv om begge plejesteder har været fri for nye smittede i over en uge.

Besøgsforbuddet er stadig gældende - og her er det også Styrelsen for Patientsikkerhed, der beslutter, hvornår det kan fjernes.

Så mange er ramt Smitteudbruddet på de midlertidige plejepladser blev konstateret 8. januar og har omfanget har været 11 smittede borgere og 11 smittede medarbejdere.

På Breelteparken har 11 beboere og fem ansatte været konstateret smittet. Her begyndte udbruddet så småt mellem jul og nytår, hvor en vikar testet positiv 2. juledag. Vedkommende havde dog ikke været på arbejde på plejecentret i flere dage. Tre dage senere blev en medarbejder på vaskeriet konstateret coronasmittet, men igen havde personen ikke været i kontakt med beboerne.

Da en ansat på selve plejecentret 30. december viste sig at være coronasmittet, besluttede man at gå i såkaldt udbrudshåndtering, har centerchef Dorte Dahl tidligere oplyst..

Det omfatter flere forskellige forbehold, herunder testning af personale og beboere via regionens mobile testbil.

Fire indlagte - en død Et af problemerne var på daværende tidspunkt ventetiden på test. Her dukkede testvognen først op nogle dage inde i det nye år, hvor fem beboere og to medarbejdere blev konstateret smittet.

Omkring midt i januar var fire af de coronasmittede borgere indlagt på hospitalet, hvor en af dem døde. De tre andre er udskrevet igen.

I forbindelse med de to smitteudbrud har Hørsholm Kommune indgået en aftale med det lokale testcenter CAPABioTech om, at de rykker ud og kviktester personalet ved hvert vagtskifte på det plejecenter, der har smitteudbrud.

Testpersonalet fra CAPABioTech har været ude på både Breelteparken og de midlertidige plejepladser for at lynteste personalet under de to smitteudbrud.

