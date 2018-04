19-årige Marcus Guldager (S) er klar til endnu en valgkamp. Denne gang som kandidat til Folketinget. Først skal han dog vælges af partimedlemmerne i Fredensborg-kredsen, og Per Frost Henriksen (S), der er mangeårigt byrådsmedlem i Fredensborg, går ligeledes efter at blive kredsens folketingskandidat. Foto: Lars Sandager Ramlow

19-årig politiker vil på tinge

Hørsholm - 11. april 2018 kl. 05:59 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er få måneder siden, Marcus Guldager (S) fik sin debut som folkevalgt. Det skete, da han blev medlem af kommunalbestyrelsen i Hørsholm fra 1. januar. Men nu rækker den 19-årige politikeres ambitioner endnu videre, og han melder sig nu ind i kampen om at blive Fredensborg-kredsens næste socialdemokratiske folketingskandidat.

- Jeg tror, ville være en stærk kandidat. Man stiller jo op, fordi man gerne vil ændre noget, og det vil jeg også. For det første ville jeg være en af de yngste politikere i Folketinget, og jeg vil også gøre meget ud af at sætte fokus på mentalt helbred. Rigtig mange går ned med stress, depression eller angst, og det har udviklet sig til en reel folkesygdom. Det bliver man nødt til at sætte stærkt ind over for, indleder Marcus Guldager sine politiske visioner, som han håber, Fredensborg-kredsens partimedlemmer vil tage godt imod.

Det er nemlig partimedlemmerne, der på en kredsgeneralforsamling den 22. april skal beslutte, om det skal være Marcus Guldager eller Per Frost Henriksen (S), mangeårigt medlem af byrådet i Fredensborg, der skal være kredsens næste folketingskandidat.

Skulle Marcus Guldager blive valgt til at være kredsens næste folketingskandidat og ultimativt også blive valgt til Folketinget, har han dog ikke tænkt at svigte Hørsholm, selvom partiet har en regel om, at politikerne ikke må have dobbeltmandat og dermed sidde både i Folketinget og kommunalbestyrelsen. Det er en udfordring, da der ikke er nogen suppleant til at tage over for Marcus Guldager i Hørsholm, hvis han skulle blive valgt til folketinget.

- Vi har en meget unik situation, idet der ikke er nogen suppleant for Socialdemokratiet i Hørsholm. Derfor er vi også dialog om, at der kan gives en dispensation, hvis det skulle blive aktuelt. Men jeg vil gerne gøre det meget klart, at jeg er valgt i Hørsholm, og at jeg kommer til at sidde i kommunalbestyrelsen i Hørsholm i fire år - med eller uden folketingsplads. Jeg har et ansvar over for de vælgere, der har stemt på mig i Hørsholm, siger han.

Og uanset hvem der bliver partiets folketingskandidat i Fredensborg-kredsen, ser Marcus Guldager frem til valgkampen.

- Jeg er selvfølgelig spændt på, hvad medlemmerne siger til mit kandidatur, men ligegyldig om det er mig eller Per Frost Henriksen, der bliver valgt som kandidat, glæder jeg mig til at komme i gang med valgkampen og at få en ny socialdemokratisk regering med Mette Frederiksen (S) som statsminister, siger Marcus Guldager.