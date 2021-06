Det er strømmet ind med lykønskninger til den 19-årige golfspiller Christina Thouber fra Hørsholm efter hun i weekenden vandt DM i hulspil for damer. "Det varmer," siger den nykårede danske mester. Foto: Henrik Touber

19-årig golftalent vinder DM og drømmer stort

Christina Thouber fra Hørsholm blev i weekenden danmarksmester i disciplinen hulspil

Hørsholm - 02. juni 2021

På overbevisende vis lykkedes det i weekenden den 19-årige Christina Thouber fra Kokkedal Golfklub at vinde danmarksmesterskabet i hulspil i golf.

Det unge golftalent, der er født og opvokset i Hørsholm , vandt DM-guldet i et felt på 32 af de bedste damespillere.

Den foreløbig største sejr for den 19-årige golfspiller, der brænder for sporten og har en drøm om at blive professionel en dag.

"Jeg ved godt, at der er rigtig lang vej for at nå verdenstoppen som professionel golfspiller, men hvis jeg kan fortsætte min udvikling, vil jeg ikke udelukke, at jeg går den vej," siger den nykårede danske mester, der dog har besluttet, at hun til efteråret vil påbegynde en uddannelse på CBS, så hun i hvert fald har noget at falde tilbage på.

"Men jeg fortsætter med at give den gas med golfen og se, hvor langt det rækker," fastslår hun. Første mål er en plads på damelandsholdet.

Hul for hul Ved hulspil spiller to spillere om hvert hul. Den spiller, der bruger færrest slag på et hul, vinder hullet. Hulvinderen er 1 oppe, mens hultabere er 1 nede. Som udgangspunkt spilles 18 huller eller indtil der er fundet en vinder, der går videre til næste runde, mens taberen er ude.

Christina var på grund af sin verdensranglisteplacering oversidder til ottendedelsfinalen, men her kom hun ud i den hårdeste match og vandt først på 18. og sidste hul med 1-0, mens det blev til en 4-3 sejr i kvartfinalen, 3-2 i semifinalen og 4-3 i DM-finalen.

Begyndte som 4-årig Christina Thouber begyndte til børnegolf som 4-årig, hvor det de første år mest drejede sig om at komme ind i et fællesskab, og hvor golftræner Michael Jacobsen introducerer børnene til golf med en blanding af golflæring og en masse sjov.

Med årene blev hun grebet af spillet, men det blev først rigtig seriøst som 12-13 årig, hvor hun stillede op i turneringer både for klubbens juniorhold og individuelt.

Indtil 16 års-alderen spilles der danmarksmesterskaber for hver årgang, og hun nåede at vinde to danmarksmesterskaber og en sølvmedalje.

Hun blev optaget i landsholdets udviklingstrup som 15-årig og blev udtaget til juniorlandsholdet som 17- og 18-årig, hvor hun begge år vandt bronze til DM for juniorer.

Talent er ikke nok Nu er hun 19 år og damespiller, hvor nåleøjet til landsholdstruppen er endnu mindre, men Christina er fast besluttet på at arbejde hårdt for at blive udtaget til damelandsholdet.

Foreløbig har denne sæson givet hende en 2. plads, to 3. pladser og en 5. plads i eliteturneringerne, inden weekendens DM-sejr.

"Der er rigtig mange dygtige elitespillere i Danmark, og niveauet øges hvert år. Jeg har lært én ting, og det er, at talent ikke er nok. Der skal arbejdes hårdt og systematisk og gives afkald på en masse ungdomsliv, ligesom der skal trænes hårdt med fysikken, madvaner, det mentale og selvfølgelig de tekniske dele af golf hver uge året rundt," fortæller Christina Thouber, der har haft stor hjælp af Kokkedal Golfklubs elitetræner Nils Rørbæk Petersen, ligesom hun oplever stor opbakning fra klubben.

Sidst men ikke mindst støtter hendes forældre fuldt op både finansielt, mentalt og praktisk.

"De tager med mig til alle turneringer og går med på alle huller, uanset om jeg skal spille en eller to runder på samme dag. De er en uvurderlig støtte," slutter Christina.

mt