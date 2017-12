Thorkild Gruelund (K) (th.) sørgede for, at Morten Slotved (K) fik borgmesterkæden på - igen. Foto: Lars Sandager Ramlow

19-0 til Slotved

- Jeg har fået den store ære at åbne ballet, indtil vi har fået valgt en borgmester, sagde Thorkild Gruelund, inden han spurgte, om nogle havde et forslag til, hvem der skulle være borgmester.

- Det er jo lidt pudsigt, at det lige er mig, der rejser mig op. Konservative har haft et flot valg og har stillet med en borgmesterkandidat. Radikale Venstre og Socialdemokratiet har ligeledes haft et flot valg, og man må sige, at vælgerne har talt, sagde Niels Lundshøj, der nød at trække tiden, inden han kunne sige:

- Mange tak for tilliden. Jeg har bemærket, at det var 19-0, og jeg ser meget frem til, at vi skal gøre en forskel de næste fire år. Vi har jo tradition for at samarbejde i Hørsholm, og det tror jeg også, vi kan de næste fire år, så vi sammen kan udvikle den kommune, vi alle sammen brænder for, sagde Morten Slotved.