18-årig politiker vil kæmpe for de unge

Han vil arbejde for at repræsentere Hørsholms unge godt.

- Nu får vi nogle unge øjne på tingene. Vi har lavet en exitpoll på gymnasiet, som er ret præcis, og den viser, at 56 procent af de unge stemte Konservativt og forhåbentlig var der en del af dem, der stemte på mig. På den måde føler jeg også et stort ansvar for at repræsentere de unge ordentligt, siger Morten Bast Hall, der ønsker flere ungdomsboliger i Hørsholm og et rigere byliv.