Se billedserie Morten Bast Hall (K) går til daglig på Rungsted Gymnasium. Om fremtiden byder på en længere politisk karriere, ved han endnu ikke. I første omgang skal han de næste fire år sidde i kommunalbestyrelsen. Foto: Allan Nørregaard

18-årig kan skrive politiker på CV'et

Hørsholm - 13. januar 2018 kl. 06:23 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På Rungsted Gymnasium kender langt de fleste 18-årige Morten Bast Hall. Nu kommer resten af Hørsholm også til at kende Morten Bast Hall, når han de næste fire år skal repræsentere Konservative i kommunalbestyrelsen.

- Jeg glæder mig virkelig meget til at komme i gang, siger den unge politiker, som til daglig går i 3.g og er elevrådsformand på Rungsted Gymnasium.

Den 18-årige gymnasieelev har allerede lidt politisk erfaring i bagagen. Som 15-årig meldte han sig ind i Konservativ Ungdom, og i dag er han lokal næstformand i KU.

- Jeg har altid haft en stor interesse for politik både lokalt og nationalt. Jeg har fulgt rigtig meget med i politik, efter jeg begyndte at have samfundsfag i skolen, og da jeg deltog i et opstartsmøde hos Konservativ Ungdom, følte jeg, at jeg fandt mit parti, fortæller Morten Bast Hall.

Morten Bast Hall kommer ikke ud af en politisk familie, og han er den første folkevalgte i sin familie. Det ligger ham dog ikke fjernt at engagere sig.

- Jeg prøver at søge udfordringer der, hvor jeg kan. På gymnasiet er jeg elevrådsformand, og jeg har også gået på Akademiet for Talentfulde Unge. Indtil valgkampen har jeg haft et fritidsarbejde i Rema 1000, og jeg har været med i flere sports- og idrætsforeninger under min opvækst i Hørsholm, fortæller Morten Bast Hall, der beskriver sig selv som værende ambitiøs

- Jeg føler mig meget ambitiøs. Og så prøver jeg at være åben og imødekommende.

Derudover mener Morten Bast Hall også, at han kan trække på sin erfaring fra elevrådsarbejdet.

- Jeg har lært meget organisatorisk af at være med i elevrådet, hvor jeg har ledet og drevet en gruppe frivillige hænder. Samtidig er det også kendetegnende for mig, at jeg altid prøver at samle folk og skabe konsensus, siger Morten Bast Hall, der i sin tid i elevrådet blandt andet har været med til at planlægge byggeriet af omkring 30 nye kollegieboliger på gymnasiets grund.

Som ung politiker er det også blandt de unge, Morten Bast Hall vil lægge sit fokus.

- Jeg føler først og fremmest, at jeg kan bidrage med et ungt syn i kommunalbestyrelsen. Jeg er i stand til også at vurdere, hvordan min generation ser de langsigtede projekter udforme sig, siger Morten Bast Hall, der også vil prøve at inddrage sine gymnasiekammerater så meget som muligt i kommunalpolitik.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis lørdag.