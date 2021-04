Se billedserie Johanne Svendsen var 14 år gammel, da hun for to år siden besluttede sig for at forlade sit hjem i Vejle for at forfølge sin tennisdrøm på Sjælland. Foto: Ann-Sophie Meyer

Send til din ven. X Artiklen: 16-årige Johanne tordner frem på verdensranglisten Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

16-årige Johanne tordner frem på verdensranglisten

Et nyt ungt tennistalent fra Rungsted er på vej frem i tennisverdenen i en rasende fart. Hun hedder Johanne Svendsen og er 16 år

Hørsholm - 24. april 2021 kl. 07:17 Af Ann-Sophie Meyer Kontakt redaktionen

Ved udgangen af 2020 lå Johanne Svendsen som nummer 376 på listen over verdens bedste kvindelige juniorspillere. Nu ligger hun som nummer 58. Johanne Svendsen er på vej frem i den internationale tennisverden, og det går stærkt.

En ITF World Junior Tour-turnering i Colombia og en ITF World Junior Tour-turnering i Rusland er blot nogle af de turneringer, 16-årige Johanne fra Hørsholm Rungsted Tennisklub har deltaget i for nylig, og hun kan med forårets sejre med al sandsynlighed se frem til deltagelse ved årets kommende Junior Grand Slams som Roland Garros, Wimbledon og US Open.

- Det er helt vildt, hvor meget der er sket de seneste fire måneder, siger Johanne Svendsen, da Frederiksborg Amts Avis møder hende ved Hørsholm Rungsted Tennisklub til en snak om, hvordan hun er endt på listen over verdens 100 bedste juniorspillere.

Den 16-årige tennisspiller bruger omkring 20 uger årligt på internationale tennisbaner. Men det var på de jyske tennisbaner, det hele startede.

Artiklen fortsætter under billedet.. Johanne Svendsen har været en del af Leschly Tennis Academi, siden akademiet blev oprettet af tennisfonden Leschly Tennis Foundation i januar 2020. Foto: Leschly Tennis Foundation

En jysk tennisfamilie Vi er tilbage i 2011, og vi befinder os i Vejle. På det her tidspunkt er Johanne Svendsen seks år gammel, og hun har fået lov til at komme med sin far og bror en tur på tennisbanen.

- Det er i høj grad på grund af min far og min storebror, at jeg begyndte at spille tennis. Jeg fik nogle gange lov til at komme med, når de skulle hen i tennisklubben og spille, og jeg ville mega gerne være med, men de gad ikke at spille med mig. De syntes, at jeg var for dårlig, fortæller Johanne Svendsen og griner ved tanken.

Men den stædige seksårige Johanne gav ikke op af den grund. Hun fandt nogen på sin egen alder, hun kunne spille med. Det gjorde hun på et hold i Vejle Tennis Klub. Senere rykkede hun videre til Kolding Tennis Klub, og da udfordringerne i Kolding ikke længere var store nok, rykkede hun videre til Skovbakken Tennis i Aarhus.

- Skovbakken var den bedste klub i Jylland på det tidspunkt, og der spillede jeg, indtil det faldt lidt fra hinanden. Jysk tennis er ikke særlig stort, så der var flere og flere, der stoppede med at spille eller skulle flytte til København for at studere, så det endte med, at der ikke var særlig mange spillere tilbage, siger Johanne Svendsen, der på det her tidspunkt var begyndt at lege med tanken om at gå all in på en tenniskarriere.

Det unge tennistalent, der på det her tidspunkt er fyldt 14 år, stod derfor overfor et vigtigt valg.

- Tennis er meget større på Sjælland, så hvis jeg skulle blive ved med at udvikle mig, så skulle jeg til Sjælland, siger Johanne Svendsen.

Artiklen fortsætter under billedet.. Hos Hørsholm Rungsted Tennisklub, hvor Johanne Svendsen træner, har det 16-årige tennistalent brugt de seneste dage på at træne op til weekendens tennisturnering i Tjekkiet. Foto: Ann-Sophie Meyer

Et nyt hjem i Rungsted Johanne Svendsen tog chancen. Hun satsede på sin tennisdrøm, og i sensommeren 2018 pakkede den dengang 14-årige tennisspiller kufferten, forlod barndomshjemmet i Vejle og flyttede til Sjælland.

- Til at starte med boede jeg hos en af mine veninder og hendes familie i Solrød, og der var jeg virkelig glad for at bo. Men det tog mig halvanden time hver vej til og fra tennisklubben her i Rungsted, så tennisakademiet (Leschly Tennis Academy, red.) hjalp med at finde en familie, som jeg nu bor hos her i Rungsted til hverdag, og så tager jeg hjem til min mor og far i Vejle i weekenderne, siger Johanne Svendsen, som er faldet godt til hos den nye familie.

- Det en rigtig god familie. De er mega søde, og de har virkelig taget godt imod mig, siger Johanne Svendsen, der sætter stor pris på, at hun har fået mulighed for at bo et sted, der ligger i cykelafstand fra tennisklubben. Det giver hende nemlig mulighed for at fokusere ethundrede procent på sit mål.

- Mit mål og min drøm er at spille en junior Gran Slam, og den drøm er meget tæt på at gå i opfyldelse. Men min helt store drøm er at blive professionel og at kunne leve af at spille tennis, siger den 16-årige tennisspiller.

Hele vejen til tops Johanne Svendsens drøm om en professionel tenniskarriere er bestemt ikke urealistisk. Det mener Morten Lyngbæk, der er fondschef for den danske tennisfond Leschly Tennis Foundation, som står bag Leschly Tennis Academy, der har base i Hørsholm Rungsted Tennisklub.

- Johanne har været med på vores Leschly tennisakademi fra vi startede det i januar 2020. Et af vores primære mål er at løfte de største danske talenter til at kunne blive internationalt konkurrencedygtige. Det har Johanne potentiale til at blive, og hun er en inspirationskilde for andre danske talenter, som kan se, at hvis de yder en indsats, som Johanne gør nu, så er der mulighed for at komme rigtig langt, siger fondschefen, der beskriver Johanne som en målrettet og modig tennisspiller.

- Jeg ser Johanne som en aggressiv tennisspiller med stort temperament, og så er hun modig. Temperament er godt på en tennisbane. Og det kræver noget mod ikke at blive i Jylland og ikke at fortsætte på gymnasiet ligesom alle veninderne, siger Morten Lyngbæk, og han tøver ikke et eneste sekund, da han skal svare på, om Johanne har potentiale til at nå hele vejen til tops:

- Absolut. Ellers var vi ikke gået ind i det. Vi bruger rigtig mange ressourcer på at hjælpe Johanne, og det gør vi, fordi vi ser, at der er en mulighed for, at det kan blive til noget rigtig stort på den lange bane.

relaterede artikler