En 16-årig dreng fra Hørsholm er tirsdag varetægtsfængslet i syv dage i surrogat efter et voldeligt optrin ved Netto på Alsvej fredag 2. oktober..

16-årig fængslet for overfald og trusler på livet

Sammen med jævnaldrende dreng slog og truede de to drenge ved Netto på Alsvej i Hørsholm

Hørsholm - 14. oktober 2020 kl. 17:45 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

En 16-årig dreng fra Hørsholm blev tirsdag i et grundlovforhør i Retten i Helsingør varetægtsfængslet i surrogat i syv dage for et voldeligt overfald på en jævnaldrende dreng.

Nordsjællands Politi anholdt den unge dreng samme dag og sigtede ham for vold efter straffelovens §244 for fredag den 2. oktober at have slået en anden 17-årig i ansigtet med flad hånd og truet ham på livet, hvis han gik til politiet.

Vidne blandede sig Voldsepisoden fandt sted omkring kl. 21.30 ved Netto på Alsvej. Her havde den sigtede og en et år ældre medgerningsmand fat i en 16-årig dreng.

Fra Nordsjællands Politi presseafdeling oplyses det, at den sigtede havde taget den 16-årige i kraven og trukket ham hen på en parkeringsplads i nærheden, hvor den 17-årig medgerningsmand fra Lyngby havde udøvet vold og truet den forurettede dreng med en hammer.

Et 17-årig vidne forsøgte at sætte sig imellem og stoppe overfaldet. Det fik ifølge politiet den sigtede til at stikke den 17-årig en flad og sige, at de var færdige og ville blive slået ihjel og skudt, hvis de meldte det til politiet.

Lukkede døre Medgerningsmanden på 17 år blev anholdt tre dage efter overfaldet, mandag den 5. oktober.

Grundlovsforhøret med den 16-årige dreng fra Hørsholm blev holdt for lukkede døre, og det har derfor ikke være muligt at få oplyst, hvad der gik forud for overfaldet, og hvordan den fængslede forholder sig til sigtelsen.

