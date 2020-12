Se billedserie Tidligere har borgere, der benytter sig af hjemmepleje i Hørsholm, haft en fysisk mappe liggende i deres hjem med udskrevne papirer. Fremover skal borgernes oplysninger kunne tilgås digitalt, og derfor vil Hørsholm Kommune bruge i omegnen af 800.000 kroner på telefoner og tablets. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

155 telefoner og 80 tablets skal skabe overblik i hjemmeplejen

Det skal være nemmere for hjemmeplejens medarbejdere at skabe overblik over borgernes plejebehov, og derfor vil Hørsholm Kommune nu købe 155 nye mobiltelefoner og 80 nye tablets.

Hørsholm - 15. december 2020 kl. 05:36 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen

Det skal være nemmere for hjemmeplejens medarbejdere at skabe overblik over borgernes plejebehov, og derfor vil Hørsholm Kommune nu købe 155 nye mobiltelefoner og 80 nye tablets. I hjemmeplejen kan telefoner og tablets anvendes til dokumentation af pleje, ligesom udstyret giver den enkelte medarbejder mulighed for at få overblik over borgerens samlede pleje.

