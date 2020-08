Se billedserie 13-årige Andreas Gottlieb fra Hørsholm skal til september indtage de skrå brædder på Det Ny Teater, når der er premiere på den hidtil største opsætning af stykket Oliver!, der er baseret på Charles Dickens udødelige roman Oliver Twist. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

13-årigt teatertalent skal være med i tyvebande

Hørsholm - 09. august 2020 kl. 12:15 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det er vildt spændende, og jeg glæder mig vildt meget til at stå på scenen i Det Ny Teater.

Sådan lyder det uden tøven fra 13-årige Andreas Gottlieb. Han går til daglig på Usserød Skole, hvor han efter sommerferien skal starte i syvende klasse, men siden starten af april har han været gennem et omfattende forløb, der skal gøre ham klar til at indtage de skrå brædder på Det Ny Teater, som den 17. september har premiere på den hidtil største danske opsætning af musicalklassikeren »Oliver!«, der er baseret på Charles Dickens udødelige roman Oliver Twist.

»Oliver!« har haft stor succes siden premieren i 1960 på West End i London, og omhandler livet på samfundets bund i Victoriatidens England, hvor den forældreløse dreng Oliver sælges fra et drengehjem og kommer i kløerne på den snu Fagin. Det 13-årige teatertalent Andreas Gottlieb, som er én ud af knap 50 børn, der medvirker i forestillingen, skal spille King i musicalen, og dermed skal han blandt andet spille overfor Preben Kristensen, som spiller den ondsindede hæler Fagin. Det sætter det 13-årige teatertalent pris på, for man kan lære meget af de garvede skuespillere.

- Det er helt vildt spændende at se, hvordan de voksne skuespillere arbejder, og så er det nogle rigtig dejlige voksne. Preben Kristensen, som spiller Fagin, er virkelig god til det han laver på alle mulige måder. Han synger godt, og spiller godt samtidig med, at han synger, så jeg ser meget op til ham. De voksne skuespillere lever sig meget ind i deres karakterer, mens de synger, og så prøver jeg også at give den lidt ekstra selv, fortæller den unge mand, da han en dag lægger vejen forbi Frederiksborg Amts Avis.

En erfaren ung skuespiller Selvom Andreas Gottlieb blot er 13 år, har han seks års erfaring med teater i ryggen. Han er en del af Eventyrteateret i Gladsaxe, og tidligere har han både været hos Nordisk Sceneskole i Hørsholm og Lyngby Sceneskole. Derudover har han gået til sang i fem år på Hørsholm Musikskole, og han har faktisk allerede optrådt for 1200 mennesker på de skrå brædder.

Han fortæller, at der er noget helt særligt ved at spille teater.

- Teater har både dans, sang og drama, og det er tre ting, som jeg virkelig interesserer mig for. I starten var jeg mest til sang og drama, men efter jeg er kommet på Eventyrteatret, er jeg blevet glad for at danse også. Når jeg står på scenen, tænker jeg først meget over, at jeg er på en scene. Men det er mest i starten. På et tidspunkt lægger jeg tankerne væk, og så gør jeg det bare. Det er en spændende følelse, og jeg kan godt lide, når man slår sig løs og slår tankerne fra, fortæller han med et smil.

Naturligt at være på en scene I opsætningen af »Oliver!« spiller Andreas Gottlieb som bekendt King. For at ramme karakteren skruer den unge skuespiller helt op for sig selv, fortæller han.

- King er en del af Fagins tyvebande. Han er sådan en karakter, der er meget træt og meget glad for sig selv, og det kan man have det sjovt med. Jeg tænker meget over, at jeg skal overdrive lidt, når jeg er King. Jeg ser ham som en karakter, som har en stor personlighed, så jeg prøver at skrue min egen personlighed helt op og føre det ind i sangen og dansen, fortæller Andreas Gottlieb.

Da han besøger Frederiksborg Amts Avis, har han sin far Emil Gottlieb med, og han er ikke overrasket over, at hans søn er blevet vild med teater. Det opdagede han nemlig allerede, da sønnen gik i børnehaveklasse.

- Da Andreas gik i børnehaveklasse, skulle de spille Peter Plys, hvor Andreas var Æsel. Børnene blev nærmest hevet ind på scenen, den ene efter den anden, men da Andreas kom ind, lignede han en stor sol, og han elskede at optræde for de 50-100 mennesker, der var til stede. Allerede dér tænkte vi, at han nok skulle lave et eller andet inden for den genre. Det var som om, at han følte sig hjemme, når han var på scenen, fortæller Emil Gottlieb med et grin.

Andreas vil da heller ikke afvise, at han kommer til at spille mere teater i fremtiden.

- Det tror jeg meget gerne, at jeg vil, som han selv formulerer det.