100.000 pr. barn - bare for at følge med

Hørsholm udvider på flere af sine daginstitutioner for at tage toppen af børnepresset

Hørsholm får travlt med at skaffe vuggestue- og børnehavepladser i de kommende år. Presset er stort og vokser, og derfor skal toppen tages af presset ved at udvide kapaciteten på flere af de eksisterende institutioner.

De første steder, hvor der skal udvides, er i Solhuset og Jægerhuset. De to institutioner skal skaffe plads til henholdsvis 15 flere børn i Solhuset og op til 18 i Jægerhuset.

Flere udvidelser på vej

I næste fase skal der så ske udvidelser i Ulvemosehuset, i Børnehuset Alsvej og muligvis andre steder for at følge med, oplyser Svend Erik Christiansen (S), formand for Børne- og skoleudvalget (BSU).