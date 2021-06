1000 fakturaer senere: Så stor blev regningen

Gebyrsagen

Den 24. januar 2020 sagde Byggeklageenheden i en kendelse, at Hørsholm Kommune siden 2015 har opkrævet for meget i gebyr i 712 byggesager.



Kommunen fakturerede frem til 1. april 2016 pr. påbegyndte 15 minutter efter anbefaling fra Kommunalteknisk Chefforening, derefter pr. påbegyndte 30 minutter.



Kommunen gik straks i gang med at opkræve gebyret efter en ny model, der beregner tid minut for minut.



I februar bestilte forvaltningen et notat hos advokatfirmaet Bech-Bruun for at få hjælp til, hvordan kendelsen skal håndteres.



Notatet kom 11. september, kostede 250.000 kr. og slog fast, at kendelsen er korrekt, at kommunen skal gennemgå 712 sager og over 10.000 registreringer for at finde ud af, hvem der skal have hvor mange penge tilbage.



16. september gik kommunen ud med en pressemeddelelse, at den blev underkendt i kendelsen og stod til at skulle tilbagebetale ca. tre millioner kroner.



Kommunalbestyrelsen blev orienteret samme dag, og 17. september hørte Miljø- og planlægningsudvalget for første gang om sagen.



Direktør for By og erhverv, Ole Stilling, kaldte det "en fejlvurdering", at politikerne ikke straks - i januar - blev orienteret om kendelsen.



Det førte blandt andet til, at kommunalbestyrelsesmedlem Glen Madsen (DF) krævede direktør Ole Stilling fyret på baggrund af denne og en række andre sager.



Den 30. november 2020 besluttede kommunalbestyrelsen at frigive penge til at tilbagebetale 3.250.000 kr. i for meget opkrævet gebyr.



Hørsholm opkræver med 963 kr. i timen landets højeste byggesagsgebyr.