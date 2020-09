Solhuset har lukket for børnepasningen efter en ansat i går blev konstateret smittet med COVID-19. Arkivfoto: Adam Mørk

100 børn sendt hjem: Daginstitution lukket efter coronasmitte

Over 100 børn i alderen 0-6 år kan ikke blive passet i daginstitutionen Solhuset, da en medarbejder er smittet med COVID-19

Den integrerede daginstitution Solhuset i Hørsholm er øjeblikkeligt blevet lukket efter en medarbejder er konstateret smittet med coronavirus.

Det var i går onsdag, at medarbejderen modtog den positive test for COVID-19. Herefter blev forældre og det øvrige personalet orienteret om situationen, og den konsekvens at Solhuset vil være lukket fra torsdag morgen, hvor de fremmødte børn blev sendt hjem.

De børn og medarbejdere, der har været i kontakt med den smittede, skal nu testet.

Det er uvist, hvornår daginstitutionen kan åbne igen.

Solhuset har mellem 107 og 115 børn i alderen 0-6 år.