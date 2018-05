Zonta søger projekter

Sidste år uddelte netværket Zonta Hillerød 106.800 kroner til projekter og organisationer, der arbejder for at støtte kvinder både lokalt og internationalt. Nu er Zonta Hillerød på udkig efter kommende modtagere af støtte, skriver organisationen i en pressemeddelelse til Frederiksborg Amts Avis.

Zonta Hillerød er et lokalt erhvervsnetværk og en international organisation, der arbejder for kvinders ligestilling, og forbedrer kvinders vilkår via uddannelsesprogrammer og hjælp til selvhjælp projekter.

Zonta Hillerød vil gerne i kontakt med foreninger eller projekter i Hillerød eller Nordsjælland, der kan have glæde af et støttebeløb fra dette års Kvinder & Kunst, som foregår i Frederiksborg Centret den 10.-11. november 2018. For at komme i betragtning skal projektet leve op til Zontas formål om at støtte kvinders udvikling og muligheder eller bekæmpe vold mod kvinder.