Lene Hjermind Jensen er ny formand for Zonta Hillerød.

Zonta Hillerød får ny formand

09. juni 2019

Finance and Administration Coordinator Lene Hjermind Jensen fra Hillerød er valgt som ny formand for Zonta Hillerød ved klubbens årsmøde. Hun afløser project manager Susanne Idskov.

Med Lene Hjermind Jensen på formandsposten har Zonta Hillerød fået en ung formand, der brænder for at hjælpe sine medmennesker. Derfor passer Zontas formål om at styrke kvinder både lokalt og internationalt godt med den nye formands interesser. Det skriver Zonta Hillerød i en pressemeddelelse.

- Jeg var med i et socialt kvindenetværk, da jeg var i 20'erne, og det gav mig meget personligt. Da jeg hørte om Zonta gennem en veninde, så jeg muligheden for at gøre en forskel, få faglig inspiration og udvide mit netværk i den by, som jeg flyttede til for ni et halvt år siden, siger Lene Hjermind Jensen.

Lene Hjermind Jensen stammer fra Nakskov og er uddannet eksportingeniør fra DTU. Hun er gift med Thomas, og de har sammen tvillingedrengene Noah og Malthe. Udover det frivillige arbejde i Zonta er Lene også en af foreningskræfterne i HGI Bordtennis.

Hun arbejder hos firmaet Expanite med ansvar for bogholderi, ordrehåndtering, HR og andre administrative opgaver.

Menneskerettighederne er fundamentet, når Zonta arbejder for at forbedre kvinder og pigers muligheder herunder at bekæmpe vold mod kvinder og børneægteskaber. I Hillerød sker indsamlingen af midler til lokale projekter og Zontas internationale projekter gennem den store udstilling Kvinder & Kunst.

- Jeg vil fortsætte med at fokusere på det internationale aspekt af Zontas arbejde, da jeg brænder for, at vi får skabt opmærksomhed om vores store organisation, og hvilke muligheder det giver for at hjælpe piger og kvinder i både Danmark og udlandet, siger Lene Hjermind Jensen.

Ved generalforsamlingen blev bestyrelsen desuden sammensat, og den består ny af testmanager Bente Ægidius, direktør Birgitte Thode Reenberg, Karmen & Karmelia, chef for digitale medier Marianne Due og Plejecenterleder Jeanette Hjermind.