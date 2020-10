21. oktober kan man på et digitalt møde komme med input til den kommende udviklingsplan for Skævinge. Arkivfoto

Workshop: Hvordan skal Skævinge udvikles?

Kommunen skal udarbejde en ny udviklingsplan for Skævinge og vil i den forbindelse gerne have borgernes bidrag.

Som følge af corona-situationen er det ikke muligt at holde et fysisk møde, og derfor indkalder kommunen altså til en digital workshop, som alle interesserede kan deltage i hjemmefra via deres computer.