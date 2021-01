Vuggestuebarn smittet med Covid-19

Barnet har ikke selv været i vuggestue i dag, men det har barnets søskende, som ud fra et forsigtighedsprincip regnes for smittet.

15 børn og 8 voksne er defineret som nære kontakter og hjemsendes. Disse skal testes på 4. og 6. dagen for potentiel smitte, hvilket vil sige at de skal testes første gang søndag. Forældre kan også vælge at børnene bliver hjemme i syv dage, hvilket vil sige at de så må komme igen torsdag den 14. januar, oplyser Hillerød Kommune.