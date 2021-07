På p-pladsen i Ny Hammersholt var politiet ude for at afsøge området kort efter, at voldtægten var blevet anmeldt klokken 07:32 fredag den 26. februar. Arkivfoto Foto: Steven Knap

Voldtægtssag: Jeg siger stop og lad være. Han siger, at jeg skal være stille

I går startede retssagen mod en 24-årig mand, der er tiltalt for at have voldtaget en 21-årig kvinde på bagsædet af en bil på en parkeringsplads i Ny Hammersholt i februar.

Hillerød - 07. juli 2021 kl. 05:17 Af Ann-Sophie Meyer Kontakt redaktionen

Det er nat, og i en lejlighed i Birkerød brager musikken derudaf. Blandt festens gæster er en 21-årig kvinde og hendes veninde, og på det her tidspunkt ved de to kvinder ikke, at de knap fem måneder senere skal sidde i Retten i Hillerød og vidne mod en af festens andre gæster. En 24-årig mand, der er tiltalt for voldtægt og andet seksuelt forhold end samleje mod den 21-årige kvinde.

Manden er til festen med en anden mand, som den 21-årige og hendes veninde er vant til at feste med. Kvinderne kender ikke den 24-årige særlig godt. De ved, hvem han er, men det er ikke én, de normalt ses med.

Den 21-årige kvinde og den 24-årige mand, som begge bor i Hillerød, taler sporadisk sammen i løbet af aftenen. De taler om den 21-årige kvindes søster, som den 24-årige også kender.

Da den 24-årige vil hjem, får den anden mand, veninden og den 21-årige kvinde et lift hjem. Veninden bliver sat af først. Efterfølgende bliver manden sat af, og til sidst er der kun den 24-årige mand og den 21-årige kvinde tilbage i den bil, som få timer senere bliver afmærket som gerningssted.

Skrev »hjælp« til ven Den 21-årige kvinde ryster over hele kroppen, da hun sætter sig i vidneskranken tirsdag formiddag, og kvinden bryder sammen, da anklageren beder hende om at fortælle, hvad der skete i de tidlige morgentimer natten til fredag den 26. februar.

Hun rækker hun ud efter en papirserviet i papirholderen på bordet foran sig, og efter et par dybe vejrtrækninger går hun i gang med at fortælle.

Kvinden fortæller, at den 24-årige pludselig begynder at køre tilbage i den retning, de kom fra, og at det er den modsatte retning af, hvor hun bor.

- Han sagde, at jeg ikke måtte komme hjem, før vi havde hygget, forklarede kvinden, og hun forklarede videre, at hun blev nervøs, og at hun derfor skrev »hjælp« til den mand, som de lige havde sat af.

Manden svarer »Hvad?«, og kvinden skriver tilbage, at den 24-årige har bortført hende, at han ikke vil køre hende hjem, og at han tager hende på låret og siger, at de skal hygge.

Manden, som også vidnede i retten i går, forklarede, at han blev nervøs, og at han forsøgte at ringe til kvinden fem til 10 gange, men at han ikke kunne få fat på hende, indtil hun pludselig dukkede op hjemme hos ham senere på morgenen.

- Hun havde det rigtig skidt, og hun var meget ulykkelig. Jeg får sat hende ned, og så snart politiet kommer, får hun en DNA-dragt på, sagde manden blandt andet i retten.

Trykkede hornet i bund Kvinden forklarer videre, at den 24-årige standser bilen på en p-plads ved Gl. Frederiksborgvej i Ny Hammersholt. Her får den tiltalte efter noget tumult fat på hendes telefon, som han slukker og putter i baglommen, inden han kommer hen og åbner døren til passagersædet. Kvinden forklarer, at hun forsøger at trykke hornet i bund, men at ingen kommer og hjælper hende.

- Han forsøger at trække mine bukser af. Jeg siger stop og lad være. Han siger, at jeg skal være stille, siger kvinden.

Hun forklarer videre, at det lykkes den tiltalte at trække hendes bukser og trusser ned, og at hun falder i sine bukser, idet han tvinger hende ud af bilen og ind på bagsædet, hvor det ifølge kvinden lykkes ham at fuldbyrde en vaginal og anal voldtægt, inden han efterfølgende tvinger hende til oralsex.

- Jeg siger stop, at jeg ikke har lyst, og at det gør ondt, og så siger han, at så har jeg ikke prøvet det værste endnu, og han sagde, at hvis jeg sagde det til nogen, så ville der blive drama, og at det ville jeg ikke ønske mig, sagde kvinden i retten.

Både kvinden og den tiltalte forklarede, at kvinden efterfølgende blev sat af ved Teglgårdssøen i nærheden af, hvor deres fælles ven bor. Resten af kvindens forklaring kunne den tiltalte ikke nikke genkendende til.

»Hun ragede på mig« Den tiltalte, der også vidnede i retten i går, nægter sig skyldig. Han forklarede, at den 21-årige kvinde ikke ville køres hjem, da de havde sat manden af, og at hun skruede op for musikken.

Den tiltalte forklarede videre, at kvinden pludselig blev dårlig, og at han derfor standsede bilen på p-pladsen ved Gl. Frederiksborgvej i Ny Hammersholt, hvor kvinden ifølge den tiltalte væltede ud af bilen, fordi hun var meget beruset.

Han forklarede, at kvinden uden held forsøgte at kaste op, og at han tilbød hende noget vand, da hun kom tilbage til bilen, hvorefter hun ifølge ham lagde op til, at de skulle have samleje.

- Hun ragede mig på låret, kom tættere på og sendte nogle signaler, sagde den 24-årige, som forklarede, at han havde hørt meget om samtykkeloven, og at han derfor spurgte hende flere gange, om hun var helt sikker.

- Jeg spørger hende fire gange: »Er du helt sikker?«, og hun svarer klart ja, sagde den tiltalte, inden de ifølge ham gik sammen om på bagsædet af bilen og havde samleje.

- Jeg følte under hele samlejet, at der var god stemning, sagde han til anklageren, som gerne ville vide, om den tiltalte mente, at kvinden var for beruset til at vide, hvad hun sagde ja til.

- Jeg har prøvet det før, hvor jeg har været til fester og været sammen med piger, der var meget mere påvirkede, og det er gået fint bagefter, sagde den 24-årige, som blev anholdt klokken 09.34 den 26. februar i Hillerød Øst kort tid efter, at han havde sat kvinden af ved Teglgårdssøen.

Flere gæster fra festen afgav forklaring i retten i går. Det samme gjorde et vidne, som kvinden mødte, kort tid efter at hun var blevet sat af ved Teglgårdssøen.

Fredag skal yderligere tre vidner afgive forklaring, inden der bliver afsagt dom i sagen.