Voldsom ulykke: Motorcyklist fløjet til Rigshospitalet

En 38-årig motorcyklist fra lokalområdet blev efterfølge fløjet til Rigshospitalet, men han er umiddelbart uden for livsfare. Det oplyser vagtchefen hos Nordsjællands Politi til B.T.

- Motorcyklen kører af Skævinge vej i nordgående retning, og så kommer der et sving, hvor motorcyklisten kommer for langt over i modsatte vognbane, hvor bilen kommer kørende og så sker sammenstødet, fortæller vagtchefen til B.T.



Området var afspærret i forbindelse med ulykken, men der er nu åbnet op for trafikken igen.