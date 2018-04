Martin Rieva var vidne til ulykken fra sit hjem, som er det hvide hus i baggrunden. Foto: Martin Rieva

Voldsom trafikulykke skræmmer beboere

Hillerød - 26. april 2018 kl. 06:15 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Klokken 16.10 onsdag eftermiddag skete en soloulykke på Pibe Møllevej ved Alsønderup, da en 18-årig mand fra Esbønderup kørte galt med en 17-årig mand fra Annisse med i bilen, oplyser Nordsjællands Politi.

Martin Rieva, som bor på Pibe Møllevej - og er gift med byrådsmedlem Annette Rieva (V), så ulykken ske fra sit hjem få hundrede meter derfra. Han oplyser hvordan, bilen i høj fart kørte af vejen og fløj ind over marken. To unge mænd blev hjulpet ud af den totalt ødelagte bil, omtumlede, blødende og chokerede.

I et længere indlæg på hjemmesiden alsønderup.nu beskriver Martin Rieva sine oplevelser.

Han skriver, hvordan han hører hvinende dæk inde fra huset. Efterfulgte af et stump drøn af metal, der krølles sammen til lyden af splintrende glas. Da han kigger ud af vinduer ser han en bil i fuld sidelæns rotation komme flyvende fra vejen, ud over marken, i hans retning.

Så lyder et nyt drøn, da bilen rammer marken og letter igen mens jord, splintret glas, plastikdele og løst indhold kastes fra bilen i alle retninger.

Han er overrasket, da han ser de to mænd i bilen komme levende ud. Til gengæld er han ikke overrasket over, at der nu er sket en ulykke på Pibe Møllevej. For det er ikke første gang.

Det er hans kone, Annette Rieva heller ikke.

- Alle der bor herude har hele tiden sagt, at det kommer til at ske, siger hun.

For folk kører simpelthen for stærkt på Pibe Møllevej. Det er ikke bare en fornemmelse, beboerne ved landevejen har. For et par uger siden viste en hel frisk trafiktælling fra Hillerød Kommune, at farten generelt er for høj. I gennemsnit kører der 890 biler på strækningen, og i gennemsnit bliver der kørt 64,1 km/t. Og hele 68 procent af bilerne, der blev talt, kørte for stærkt.

- Jeg ser trafikken på Pibe Møllevej et par gange om ugen og de 890 motorkøretøjer består naturligvis af almindelig fornuftige trafikanter, men godt krydret med langsomt kørende traktorer og cyklister, blandet med lastvogne - med og uden anhænger, biler og især motorcykler, der kører decideret vanvidskørsel, som Ekstrabladet vil skrive det, skriver Martin Rieva i sin beretning.

Parret har fire børn, og Martin Rieva var i går lettet over, at ingen af dem var på landevejen, da bilen med de to mænd kørte af vejen.

Lige efter ulykken går han nemlig tilbage til huset for at sende sin 10-årige dreng afsted til badminton - på cykel.

- Så slår det mig: 20 minutter. Det er tidsforskellen mellem ulykken sker og at han cykler på præcis samme sted. I dag var han det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, skriver Martin Rieva.

Nordsjællands Politi har i døgnrapporten noteret, at den 18-årige mand kørte i nordlig retning, da han mistede herredømmet over bilen. Det skete i en kurve, hvor der kom en modsat kørende med trailer. Han trak derfor ud i rabatten, og på grund af hastigheden kom han ud i rabatten og videre ud på marked, hvor bilen altså endte på siden.

Vagtchef Erik Skriver kan ikke fortælle nærmere om, hvorvidt bilen kørte for stærkt.

- Der er ikke noget der indikerer, at man har kørt med meget høj fart, siger han.