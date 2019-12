En aften i december sidste år var der slåskamp ved Hillerød Politigård - nu er der faldet en dom i sagen. Foto: Allan Nørregaard

Voldsoffer på skadestue med to tænder i et glas

Hillerød - 07. december 2019

Det kostede en mand to tænder og en løs tand, at han den 7. december sidste år blev overfaldet af en 27-årig mand. Nu er den 27-årige mand blevet idømt otte måneders fængsel for flere forhold. Det fremgår af dombogen.

Den 27-årige mand var tiltalt for legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter ved den 7. december kort før midnat sidste år ud for politistationen i Hillerød at have overfaldet en anden mand og slået ham flere gange med knytnæve i ansigtet. Ifølge anklageskriftet skulle den 27-årige have sat sig overskrævs på den anden mand, der var faldet til jorden, og fortsat have slået ham i hovedet. Han skulle også have forsøgt at slå en anden mand.

Den 27-årige var desuden tiltalt for en voldelig episode i Helsingør, som fandt sted i maj, hvor den 27-årige slog flere personer med flad hånd, ligesom han efterfølgende flygtede fra politiet, hvilket han også var tiltalt for. Den 27-årige var endelig tiltalt for at være i besiddelse af 11,7 gram kokain med henblik på videreoverdragelse og spirituskørsel.

Den 27-årige nægtede sig skyldig i begge voldsepisoder, mens han erkendte at have de 11,7 gram kokain og have kørt spirituskørsel.

Fanget på video

Efter episoden den 7. december tog den mand, som den 27-årige havde overfaldet og slået gentagne gange, på skadestuen. Det var blot en time efter overfaldet. I overmunden var to tænder slået helt ud af munden, mens en tredje sad løst, og af dombogen fremgår det, at manden havde sine to tænder med i et glas.

Den 27-årige forklarede i retten, at han havde befundet sig på Østergade den 7. december kort før midnat, ligesom han i retten også udpegede sig selv på en videooptagelse fra gerningsstedet, som blev fremvist i retten. På baggrund af både den tiltaltes forklaring, ofrenes forklaring og videoovervågningen, fandt retten det bevist, at den 27-årige gjorde udfald mod den anden mand og slog ham i ansigtet. Den 27-årige blev dermed kendt skyldig i vold. Også i de to tiltalepunkter, hvor den 27-årige erkendte sig skyldig, samt voldsepisoden i Helsingør, og at han efterfølgende undslap fra politiet, blev den 27-årige kendt skyldig i. Den 27-årige blev herefter idømt otte måneders fængsel, en bøde på 8000 kroner og en betinget frakendelse af kørekortet i tre år.