En 20-årig mand er blevet kendt skyldig i flere voldelige overfald.Foto: Hans Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Voldsmand anbringes på ubestemt tid Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Voldsmand anbringes på ubestemt tid

Hillerød - 03. maj 2019 kl. 10:18 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 20-årig mand blev for nylig kendt skyldig i hele otte forhold, da han for nylig blev dømt ved Retten i Hillerød. Den 20-årige var tiltalt for flere voldsepisoder på et behandlingscenter og et bosted i Hillerød samt i Mern, ligesom manden også var tiltalt for at have forsøgt at stjæle en kvindes taske ved at gribe fat i den, da den 20-årige stødte på kvinden foran Hillerød Bibliotek. Retten fandt den 20-årige, som desuden er erklæret mentalt retarderet i en retspsykiatrisk erklæring, skyldig i alle forholdene, og den 20-årige er blevet dømt til anbringelse på en institution for personer med »vidtgående psykiske handicap« på ubestemt tid. Det fremgår af dombogen.

Alle episoderne, som den 20-årige var tiltalt for, fandt sted i 2017. Her skulle han flere gange have overfaldet personalet på behandlingscentret Habitus. Blandt andet er manden fundet skyldig i at have kastet sten efter en mandlig pædagogmedhjælper samt at have slået pædagog med knytnæve og sparket ham flere gange. Ved en af episoderne skulle den 20-årige have henvendt sig til pædagogen og sagt: »Må jeg spørge dig om noget T. (navnet på pædagogen, red.),« hvorefter den 20-årige uden varsel havde slået pædagogen med knytnæve i ansigtet. En anden mandlig pædagog på behandlingscentret blev spyttet i ansigtet, ligesom den 20-årige tog halsgreb på pædagogen.

Også på botilbuddet Danshøj blev to pædagoger udsat for vold af den 20-årige. Pædagogerne blev både sparket og slået, ligesom der blev kastet sten efter den ene af pædagogerne. Den 20-årige truede også personalet ved at sige: »Jeg dræber jer«, »jeg vil slå jer ihjel«, »I skal smadres, I skal smaskes« og »I er helvedes yngel«.

Ifølge dombogen erkendte den 20-årige, at der havde været flere episoder med pædagogerne på behandlingscentret.

»Tiltalte har forklaret, at der har været mange episoder med T. (navnet på pædagogen, red.), som er ond. Det er rigtigt, at han kastede sten efter ham og en kollega. Det kan godt passe, at han slog og sparkede T., men de havde drillet ham,« fremgår det af dombogen.

Den mandlige pædagogmedhjælper forklarede i retten, at det kun var et fåtal af sager, som var blevet anmeldt, og at der har været mange tilfælde af vold, ligesom den tiltalte dagligt »bombarderede« personalet med sten.

Også pædagogen fra bostedet forklarede, at den tiltalte »meget ofte« kastede håndfulde med småsten efter personalet.

Retslægerådet anbefalede, at den 20-årige blev anbragt på en institution for personer med psykiske handicap.

»Ved såvel klinisk psykiatrisk som testpsykiatrisk vurdering fandtes I. (navnet på den tiltalte, red.) mentalt retarderet, og angivelser om at høre stemmer og fornemme sommerfugle i hovedet vurderes at være udtryk for kognitive begrænsninger,« fremgår det af Retslægerådets erklæring om den tiltalte.

Den tiltalte blev foruden anbringelsesdommen betinget udvist af landet.