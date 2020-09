To18-årige mænd er blevet dømt for en voldelig episode ved ungdomskulturhuset i Hillerød i december sidste år. Foto: Hans Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Vold udløser fængselsstraf til unge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vold udløser fængselsstraf til unge

Hillerød - 13. september 2020 kl. 05:28 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kostede en ung mand et gevaldigt sæbeøje og flere blå mærker i ansigtet, da han en nat i december sidste år var udsat for et voldeligt overfald ved Ungdomshuset på Jagtvej i Hillerød. Nu er to 18-årige mænd blevet dømt for at slå og sparke manden.

De to unge mænd, der på gerningstidspunktet begge var 17 år, nægtede sig skyldige og forklarede, at de nærmere havde slået den anden mand i selvforsvar, fremgår det af dombogen.

Offeret forklarede i retten, at han havde talt med en af de tiltalte om et problem, da begge de tiltalte pludselig begyndte at slå ham, og at han blev slået og sparket, til de ikke gad mere. Han kunne ikke huske, hvad de havde talt om, men han mente, at tvisten mellem ham og den ene af de tiltalte var opstået, da de spillede beerpong.

Offeret forklarede desuden, at den ene af de tiltalte slog ham, og han røg i jorden. Herefter sparkede begge tiltalte ham i ribbenene, ligesom han blev slået af begge gerningsmænd med knyttet hånd.

Gerningsmændene forklarede derimod, at offeret først var blevet hidsig og havde skubbet og slået den ene gerningsmand, hvorefter han var blevet forskrækket og slog tilbage.

Der var ingen vidner til episoden, men en frivillig i Ungdomshuset forklarede i retten, at han ringede til politiet, da han fik at vide, der var slagsmål. Parterne blev skilt ad, indtil politiet kom, og han noterede sig, at offeret var meget medtaget, og at de to tiltalte var meget oppe at køre. Han var ikke i rummet med de to tiltalte hele tiden, men han hørte dem tale om, at offeret fik som fortjent.

Retten i Hillerød fandt offerets forklaring mest overbevisende og kendte de to 18-årige gerningsmænd, J. og P., skyldige.

»Uanset at det ikke er klarlagt, hvem af de to tiltalte der henholdsvis slog og sparkede, finder retten det helt ubetænkeligt at lægge til grund, at begge tiltalte deltog i overfaldet,« lød rettens begrundelse blandt andet.

Den ene mand, J., blev idømt tre måneders betinget fængsel. Han er ikke tidligere straffet for kriminalitet.

Den anden 18-årige mand, P., blev idømt ni måneders ubetinget fængsel, da han har tre tidligere betingede domme for vold, røveri og overtrædelse af våbenloven. Straffen indeholder dermed også de tidligere domme. 18-årige P., der på gerningstidspunktet og ved dommens afsigelse var under 18 år, skal desuden efterkomme en eventuel afgørelse fra Ungdomskriminalitetsnævnet.