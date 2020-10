Se billedserie Økonomiudvalget skal godkende, at Visit Nordsjælland flytter ind i C4-bygningen, hvilket vil koste kommunen næsten en kvart million kroner årligt i ekstra huslejeudgifter. Arkivfoto: Mdt

Visit Nordsjælland skal flytte til Hillerød

Samarbejdskommunerne i Visit Nordsjælland har forhandlet sig frem til, at den bedste placering for Visit Nordsjælland fra næste år vil være i erhvervshuset C4 i Hillerød

Hillerød - 21. oktober 2020 kl. 05:53 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

Pilen peger nu i retning af, at turistorganisationen Visit Nordsjælland får adresse i Hillerød efter årsskiftet.

Helsingør Kommune har hidtil været hjemstedskommune for turistorganisationen og har stillet kontorfaciliteter til rådighed for organisationens medarbejdere. Men da Helsingør har trukket sig fra samarbejdet fra 2021, skal Visit Nordsjælland altså ud at finde nye lokaler.

Samarbejdskommunerne Fredensborg, Gribskov, Halsnæs og Hillerød er nu blevet enige om, at det bedste bud er, at Visit Nordsjælland flytter ind i C4's erhvervshus på Krakasvej i Hillerød.

Styrke hinanden Et andet bud var, at Visit Nordsjælland skulle flytte ind på Esrum Kloster, men valget trak i retning af C4, fordi Visit Nordsjælland og Erhvervshus Hovedstaden - Copenhagen Business Hub - så bliver samlet under samme tag, fortæller Hillerøds borgmester Kirsten Jensen (S):

"Turismesamarbejdet hører rigtig godt sammen med erhvervsfremmearbejdet. Vi har et erhvervshus i C4 og synes, det er værd at gøre en indsats, for at Visit Nordsjælland og erhvervshuset kan styrke hinanden. Hillerød ligger også godt placeret geografisk, men hovedargumentet er, at de to får glæde af at arbejde sammen".

Visit Nordsjælland får hovedsæde i Hillerød, men skal arbejde for alle fire medlemskommuner, understreger Kirsten Jensen:

"Visit Nordsjælland skal udvikle turistmålene i alle fire kommuner og skabe endnu flere turistmål. Sammen med erhvervshuset kunne de også arbejde med udvikling af detailhandlen og finde nogle fælles forløb inden for området, for eksempel i forhold til hvordan man modtager turister. Vi skal gøre et stort nummer ud af, at hvis man er gæst i en by og kommer ind i en cafe eller en butik, så skal man bydes godt velkommen. Og man kunne for eksempel henvise besøgende til andre steder, der er værd at besøge," siger Kirsten Jensen, som mener, det bliver givtigt, at turismen og erhvervslivet på den måde arbejder sammen:

"Jeg tror, det bliver virkelig godt, at erhvervshuset og Visit Nordsjælland kommer ind under samme tag. Det bliver en fordel for Hillerød, men også for de tre andre kommuner, at fagligheden på den måde bliver samlet".

En fordel at være i samme hus Også Thomas Elong (V), som er formand for Hillerød Kommunes Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalg, ser det som en helt særlig fordel, at Visit Nordsjælland flytter ind i samme hus som Erhvervshus Hovedstaden:

"Det er den helt rigtige placering til Visit Nordsjælland. Det vil skabe en rigtig god synergi i forhold til erhvervshuset, så flere virksomheder kan finde en turismevinkel på deres arbejde. Samtidig er der gode forhold med en reception, mødelokaler og så videre," siger han.

Udgift til husleje Når Visit Nordsjælland rykker ind i C4-bygningen, får det dog også en økonomisk konsekvens for Hillerød Kommune. For ligesom Helsingør lagde lokaler til turistorganisationen, skal Hillerød betale for lejen af lokalerne, og det vil koste kommunen omkring 212.000 kroner om året.

"Helsingør Kommune stiller lokaler til rådighed uden beregning, og det er en del af forståelsen mellem kommunerne, at Hillerød Kommune betaler," siger Kirsten Jensen.

Sagen skal behandles af politikerne i Økonomiudvalget på deres møde i dag, onsdag, og Kirsten Jensen håber på opbakning fra de andre partier:

"Det er nogle penge, der skal bevilges fra næste år og frem. Det skal jeg tale med partierne om, men jeg har et godt indtryk af, at de vil bakke op," siger hun.

"Penge givet godt ud" Også Thomas Elong er positivt indstillet over for at betale den ekstra udgift:

"Ting koster penge - sådan er det, og jeg vurderer, at de penge er givet godt ud, både i forhold til at få Hillerød på landkortet, men også fordi Visit Nordsjælland rykker ind i et hus, hvor der er en stor viden om virksomheder og shopping. Så jeg mener, Visit Nordsjælland vil få rigtig meget for pengene ved at bo her," siger han.

