Hillerøds kommende boligkvarter, som skal centreres omkring et FCN-stadion, har fået en politisk godkendt vision. Projektet blev første gang præsenteret af Hanne Kirkegaard (V) og Kirsten Jensen (S) i december 2019. Arkivfoto: Mdt

Visionen for nyt stadion-kvarter på plads

Byrådet bakkede op om visionerne for, hvordan et nyt stadionkvarter skal udvikle sig syd for Overdrevsvejen. Alle kan komme med input til planerne i januar

Hillerød - 22. december 2020 kl. 05:51 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

Et nyt boligkvarter skal skyde op i Favrholm, syd for Overdrevsvejen, omkring et stadion og et fodboldakademi, som FC Nordsjælland vil bygge - og i sidste uge godkendte et enigt byråd i Hillerød visionerne for det nye kvarter.

Visionen glæder borgmester Kirsten Jensen (S):

"Vi kommer til at få et nyt og spændende kvarter i Hillerød, hvor stadion og bydel fra starten udvikles sammen. Vi vil have fokus på, at bydelen tager farve af stadion og akademi og bliver præget af sundhed og bevægelse, og at faciliteterne i sig selv vil åbne sig mod bydelen og har en ambition om at blive dens dagligstue. Jeg glæder mig meget til at komme videre med projektet og se det tage form", udtaler hun i en pressemeddelelse.

2.000 boliger Det var da også et enigt byråd, som bakkede op om visionerne for det 95 hektar store Favr-holm Stadionkvarter, som udvikles af Hillerød Kommune sammen selskabet Stadionkvarter Favrholm ApS. Bag selskabet står ejendomsudvikleren Propreco A/S, som i samarbejde med FC Nordsjælland vil skabe det sydligste kvarter i Favrholm.

Stadionkvarteret kan komme til at indeholde omkring 2.000 boliger, butikker, kulturtilbud og offentlige institutioner.

Også Søren Kristensen, direktør i FC Nordsjælland, glæder sig over, at byrådet i Hillerød nu har godkendt visionsdokumentet:

"Det danner grundlaget for forsættelsen af vores arbejde med at skabe et miljø, der inspirerer til velvære, positiv social energi og samspil både på og uden for banen, og det glæder vi os til og over," udtaler han.

International dimension Ifølge David Ernst-Sunne, adm. direktør i Propreco A/S og Favrholm Stadionkvarter ApS, skal det nye stadion og fodboldakademiet "bringe en international dimension ind i området", og det "er med til at skabe et unikt nyt byområde. Området skal udvikles med stort fokus på bæredygtighed med klimahensyn og naturområder, men også stort fokus på gode boliger og boformer, peger han på i pressemeddelelsen.

Ud fra visionen, der nu er vedtaget politisk, skal der i foråret 2021 udarbejdes en masterplan for området og derefter er der planlagt en arkitektkonkurrence for stadion.

Kom med input Alle kan komme med ideer og kommentarer til den kommende masterplan. Det kan man gøre i januar på på hjemmesiden 'Sammen om Hillerød'. På Favrholm.dk kan man tilmelde sig nyhedsbrev allerede nu, og så modtager man besked, når dialog-rummet åbnes, oplyser kommunen. På Favrholm.dk kan man også finde visionen for Stadionkvarteret.

