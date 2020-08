Visby: Sagen er ikke slut

- Det er første skridt hen mod, at de måske har forstået, at det ikke er i orden, det der foregår, med hensyn til lønninger og firmabiler. Men jeg ser på ingen måde, at sagen er slut. Lønniveauet er jo stadig alt for højt.

På et tidspunkt blev Rasmus Visby bedt om ikke at søge om flere aktindsigter i selskabet, hvilket Rasmus Visby fastholder retten til. Han har siden gravet oplysninger frem om selskabets køb af møbler og kunst, brug af firmabiler med mere, og oplever nu at være politianmeldt af Hillerød Forsyning, som har anmeldt ham for chikanøs adfærd og trusler mod direktionen og medarbejderne. En anmeldelse, Rasmus Visby mener er et forsøg på at stoppe ham i at søge oplysninger frem om selskabet. Det har givet Rasmus Visby selv anledning til at politianmelde Hillerød Forsyning for falsk anmeldese.