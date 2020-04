Sådan ser det normalt ud, i storkøkkenet Mad til Hver Dag. Men med coronakrisen er der kommet en ny og meget mere besværlig hverdag, hvor færre medarbejder ad gangen skal lave den samme mængde mad. Det betyder blandt andet færre retter på menuen, og at medarbejderne skal holde afstand til hinanden. Ikke som på billedet her, hvor driftsleder Helle Thyge (tv) kigger medarbejderen over skulderen, da Frederiksborg Amts Avis var på besøg sidste år. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Viruskrise gør hverdagen svær i storkøkken Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Viruskrise gør hverdagen svær i storkøkken

Storkøkkenet på Lokesvej i Hillerød klarer sig gennem coronakrisen med færre retter i gryderne og færre medarbejdere på arbejde ad gangen

Hillerød - 02. april 2020 kl. 14:44 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Varelageret er fyldt op. To ekstra køle- og frostcontainere er fyldt med mad som buffer. Køkkenet er inddelt i zoner, så medarbejderne ikke blander sig. Og der bruges store ressourcer på rengøring og afspritning.

Læs også: Storkøkken skal lave mad til flere ældre

Hverdagen er aflyst i storkøkkenet Mad til Hver Dag. Covid 19-pandemien har vendt op og ned på arbejdsrutinerne for de 50 medarbejdere på en arbejdsplads, hvor det er livsvigtigt, at produktionen fortsætter så de mange borgere, der får leveret mad fra køkkenet, får mad hver dag, coronavirus eller ej.

- Medarbejderne møder allesammen på arbejde og gør en kæmpe indsats. Det er så flot af dem. Men jeg synes, det er hårdt. Vi bruger rigtig mange ressourcer på at gøre rent. Vi gør mere rent, end vi laver mad. Vi kan ikke arbejde tæt, og vi har lavet zoner, hvor man må gå og ikke gå, siger driftsleder Helle Thyge.

Storkøkkenet leverer mad til plejecentre og 500 borgere i eget hjem i Allerød, Frederikssund, Halsnæs, Hillerød og Albertslund. Desuden lever køkkenet normalt også mad til en række daginstitutioner.

Mogens Nielsen fra Hillerød Øst er en af de borgere, der får mad fra køkkenet, og han blev bekymret, da han sidste uge ikke kunne få en eneste af de retter, han havde bestilt.

Han skrev til redaktionen:

»Da det for et par uger siden blev meldt ud, at Danmark ville blive lukket ned på mange områder, gik der en hamstringsbølge i gang. Det blev bedyret, at der overhovedet ikke var tale om en forsyningskrise af mad, men alene om en sundhedskrise.

Allerede i dag ser vi, at hamstringsbølgen var fuldt berettiget, da Mad til hver Dag, grundet varemangel, ikke i indeværende uge har kunnet levere en eneste af de retter som jeg har bestilt.«

Men sådan hænger det ikke sammen, understreger Helle Thyge.

- Der mangler ikke mad. Da krisen begynde, omlagde vi driften efter en beredskabsplan, i tilfælde af, at medarbejdere bliver syge. Vi kan jo ikke skære ned på produktionsmængden og for eksempel kun lave halvdelen af de mad, vi plejer. Køkkenet er forpligtet til at kunne levere mad til alle kunder, der har bestilt, siger hun.

Løsningen blev derfor at reducere antallet af forskellige retter, der normalt produceres. På den måder spares arbejdsgange.

De 14 retter, som man har kunnet bestille, er blevet skåret ned til syv retter, så derfor kan man som Mogens Nielsen opleve, at der bliver leveret noget andet, end det man har bestilt. Og borgerne vil i en periode opleve, at der ikke er de samme tilbud.

- Vi ved godt, at nogen har fået frikadeller eller kylling flere gange i løbet af de sidste 14 dage, og det beklager vi meget, siger Helle Thyge.

Helle Thyge fortæller, at hun har oplevet udsolgte varer hos leverandøren.

- Vi kan godt skaffe råvarer, vi kan bare ikke skaffe alt det, vi er vant til at få. Men vi har gjort alt, hvad vi kan for at være sikre på, at vi kan lave mad. Vi har to containere fyldt med mad, siger hun.

Køkkenet går meget op i at tilberede maden fra bunden, men det princip har man været nødt til at afvige lidt fra.

- Vi prøver jo at have færrest muligt på arbejde for at holde afstand, så vi skal arbejde på en ny måde. For at sikre, at vi har mad på lager, hvis mange medarbejdere bliver syge, har vi også færdiglavet mad på lager, siger Helle Thyge.

relaterede artikler

God afsætning på frikadellerne 26. september 2014 kl. 19:40

Køkken skal lave én million måltider 25. januar 2012 kl. 06:00