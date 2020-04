På fabrikken i Hammersholt Erhvervspark, hvor direktør Peter Michael Haugvik her overvåger produktionen af PE-rør til pumper, kan produktionen i løbet af få timer gøres klar til nye ordrer, og det sker nu, hvor coronapandemien skaber en ny slags efterspørgsel. Foto: Allan Nørregaard

Viruskamp giver plastfabrik nye ordrer

Normalt producerer Peter Michael Haugviks to plastfabrikker pumperør til dispensere hver andet år. Men nu er der stort behov for rørene til flasker med håndsprit.

Hillerød - 02. april 2020 kl. 07:00 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Inden coronaen landede i Danmark producerede virksomheden Glim Plast og PMH Plast, som har produktion i Glim ved Roskilde og i Hammersholt Erhvervspark ved Hillerød, plasticrør til pumper til dispensere til væske, for eksempel håndsprit, en enkelt dag med halvandet års mellemrum.

Mere skulle kunderne, som producerer dispenserne, ikke bruge.

- Det var kun en lille portion, og jeg måtte fra gang til gang bede dem bestille noget mere, for at opnå en fornuftig produktionspris. I sidste uge ringede en af kunderne Ulstrup Plast i Lynge med den første ordre, og nu er der allerede kommet en til, fortæller direktør i PMH Plast og Glim Plast, Peter Michael Haugvik, som onsdag satte maskinerne på fabrikken til at producere endnu 20.000 små PE-rør.

- Det er kun den spæde start. Ulstrup Plast og andre kunder har yderligere fået forespørgsler på et væsentlig større antal op til 500.000 dispensere. Og hvis det bliver til noget, så får vi forhåbentlig også en ordre, siger han, som allerede i denne uge har produceret 2,5 gange mere af den type rør end i hele 2019.

PMH Plast og Glim Plast, producerer plast ved hjælp af teknikken ekstrudering, og leverer plastrør, slanger, stænger og profiler i alle former, farver og størrelser efter ordrer.

Travlt på begge fabrikker Coronaens indtog i Danmark betyder som mange andre steder, at der er ændret i hverdagen på virksomheden. I stedet for to-holds skift møder medarbejderne i tre-holdsskift for at have så få på arbejde ad gangen, der sprittes hænder ganske ofte, og nøglemedarbejderne arbejder på forskellige tidspunkter, så de ikke risikerer at smitte hinanden med covid-19. Men krisen har ikke haft negativ betydning for virksomhedens omsætning.

- Vi kan ikke mærke noget fald i vores ordrebeholdning - vi har travlt på begge fabrikker, siger Peter Michael Haugvik, som ganske hurtigt kan omstille produktionen, når der er efterspørgsel efter nye produkter.

Som nu, hvor der er brug for meget mere håndsprit end nogensinde før, og dermed også emballage.

Normalt kommer der en lille ordre på de små

PE-rør til pumper hver 18. måned. I denne uge

er der nu allerede blevet produceret 2,5 gange

så mange som i hele 2019. Foto: Allan Nørregaard



- Fra vi beslutter os, kan vi starte op på tre timer. Den ordre, vi producerer i dag, kom i går. Og fik vi en ordre på en million rør i dag, ville vi kunne allokere kapacitet på begge fabrikker og køre det. Vi har værktøjerne til det, siger han, som har skrevet sig op på en liste hos brancheorganisationen Plastindustrien, som har efterlyst plastproducenter, der kan hjælpe med at producere værnemidler til brug i kampen mod coronavirus.

Ifølge Peter Michael Haugvik bliver rør og pumper som de, der bruges til dispensere, ofte lavet i Kina eller andre steder langt fra Danmark.

- Det er en del af problemstillingen i dag, at for meget produktion bliver flyttet ud ad Danmark. Jeg tror, større virksomheder efter det her vil se på deres forsyningskæder for at have flere muligheder fremover, så det hele ikke ligger i Kina eller Asien. Nu ser vi jo, hvor sårbart samfundet er. Og hvor konsekvent og effektivt en lokal underleverandør kan håndtere store og små opgaver, siger han.

I denne uge fik plastvirksomheden nye, store

ordrer ind på grund af coronapandemien.

Foto: Allan Nørregaard



