Vildt cykelprojekt vil koste 75 mio

Arkitekterne har tegnet et imponeret projekt til Hillerød Station - men det er formentligt for dyrt.

Hillerød - 01. juni 2021 kl. 18:36 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen

En drøm om en cykelslangebro hen over den ombyggede Hillerød Station ser ud til at fortabe sig i økonomiske udfordringer. Det vil nemlig koste Hillerød Kommune 75 millioner kroner at få cykelsti med i købet, når Banedanmark skal bygge en gangbro over togskinnerne på den nye station.

Det står klart efter Banedanmark har fremlagt et projekt, hvor Arkitema har tegnet en imponerende bro med både gang- og cykelsti.

Som en del af den store ombygning af stationen, der finansieres af staten og skal gøre det muligt for lokaltogene at køre hele vejen igennem, er der planlagt en gangbro med elevatortårne som erstatning for den nuværende gangbro. Denne løsning vil ikke koste Hillerød Kommune noget, men skal der i stedet laves en kombineret gang- og cykelbro, skal Hillerød Kommune betale forskellen.

Tilbage i 2016 besluttede byrådet, at man ville kunne yde økonomisk støtte til en cykelbro på omkring fem millioner kroner. Siden kom et overslag på, at det ville koste 31 millioner kroner.

Men nu vurderer Banedanmark altså at regningen til Hillerød bliver på 75 millioner kroner, fremgår det af en orientering til politikerne i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, som mødes i dag.

Og det er helt urealistisk, at Hillerød Kommune kan finde så mange millioner til en cykelbro, lyder det fra formand Dan Riise (V):

- Det er ufatteligt mange penge. Vi spiller jo ikke lotto på kommunens regning, så vi er nødt til at finde dem på de almindelig budgetter. Og vi mangler institutioner til børnene, og skolerne er for små. Så jeg har svært ved at se, at det ligger til højrebenet. Vi har jo ikke de penge, siger Dan Riise, som tilføjer:

- Man skal jo også holde det op mod, hvad man sparer i meter, når man skal cykle til stationen. Det bliver rigtig mange penge pr. meter sparet kørsel på cykel, hvis man skal køre udenom stationen, siger han.

Forvaltningen lægger da også op til at udvalget ikke indstiller, at de 75 millioner kroner findes i de kommende forhandlinger om budget 2022-25.

Forslaget fra Arkitema synes Dan Riise ellers er flot.

- Man kan sige, at til så mange penge skal det ikke alene være praktisk, men også smukt at kigge på. Og det er jo en af de ting, vi skal tale om - om man kunne få en billigere model, siger han.