Se billedserie Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Send til din ven. X Artiklen: Vilde dage blandt fugle og fisk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Vilde dage blandt fugle og fisk

De 326 elever på Sigerslevøster Privatskole bliver i denne uge meget klogere på naturvidenskabens fænomener.

Hillerød - 29. september 2021 kl. 19:01 Af Niels Idskov Kontakt redaktionen

Ida og Maddie fra 2. klasse er glade for at tegne og male, og derfor holder de øje med kogningen af de grønsager, som afgiver den farve, som de kan male med. Kogt rødkål afgiver blå farve, avocado bliver mørkerød, og hyldeblomst danner lilla. Der er naturvidenskabsuge på Sigerslevøster Privatskole, og det ser ud som om alle 326 elever er i fuldt sving på hver sin måde.

Ambitionsniveauet fejler i hvert fald ikke noget, for indimellem aktiviteterne på alle de værksteder, der er oprettet i ugens anledning, bydes der på foredrag af gæster fra DTU, Novozymes osv - eksperter, der kan tale om planteceller, enzymer og om at gå på jagt med keglesneglen, som i øvrigt viser sig at være et havdyr.

Biodiversitet »Helt vildt« er det overordnede tema, som skoler landet over i denne uge 39, har begivet sig i kast med.

- Det kommer til at handle en hel del om biodiversitet, fortæller Julie Hornslet.

Hun er viceskoleleder på privatskolen, der vægter begreber som faglighed og dannelse højt, og som også bekender sig til et slogan som »kreativitet er livets vigtigste råstof«, som der står ganske markant i et af klasselokalerne.

I samarbejde med Astra, det nationale naturfagscenter, er der lagt et program, der sørger for at eleverne i de enkelte klasser kan fordybe sig, men også med en variation, så de får afprøvet forskellige ting.

En sund fasan Et sandt tilløbsstykke finder sted hos 7.a, hvor fru Jacobsen, som hun tiltales, har vist eleverne, hvordan en fasan parteres og tilberedes. Jagtsæsonen er ikke indledt, så skolen har modtaget fem fasaner fra en naturvejleder i Odense, og en af dem ligger på bordet nu. Der er stadig en del af de flotte fjer tilbage på den farverige, blottede fugl, og de kan bruges til pynt, men det er indmaden og ikke fjerene, som det handler om.

- Vi skal lave en fasanragout med blåskimmel-ost og champignoner, fortæller Janne Jacobsen, mens eleverne spærrer øjnene op. Det er fasanens bryst, der skal indgå i retten, mens lever, hjerte og overlår sorteres fra.

Fasanen er sund, siger læreren, om den knap et år gamle kok, altså en han-fasan. Fru Jacobsen er lærer med slagter-baggrund, så hun ved en del om tingene, ligesom Lisbeth Castell, uddannet ferskvandsbiolog, der viser eleverne, hvordan man dissekerer sild. 8.b både vejer og måler sildene og laver statistik på de små fisk. Praktik og læring på én gang.

En tur i Zoo Privatskolens elever kommer med andre ord vidt omkring i naturvidenskabsuge 39. En af lærerne er privat biavler, så han tegner og fortæller om biernes verden, og hvis man vil opleve en lydmæssigt kraftig aktivitet opsøges det lokale, hvor 6.a bruger målebånd, sav og hammer. Her bygges med stor iver pindsvinehus, fuglekasser og insektbo. Biodiversitet er som sagt højt på dagsordenen.

- Vi går efter, at eleverne i løbet af ugen kommer rundt og får oplevet og lært noget forskelligt, og for alle os på skolen er det kun naturligt, at vi er med i naturvidenskabsugen hvert år, fastslår Julie Hornslet.

Fire af ugens dage minder dog med deres praktik og foredrag en del om hinanden. Et brud følger torsdag, hvor man i samlet flok gæster Københavns Zoo. Det forløber dog sådan, at to klasser følges ad. En mindre og en større klasse sammen. Venskabsklasser kaldes det. Det giver sammenhold.