Se billedserie 46-årige Tobias Trier nyder at undervise de unge på Grundtvigs Højskole, som han bliver meget inspireret af. Foto: Allan Nørregaard

Vild med at undervise på højskolen

Hillerød - 10. maj 2019 kl. 09:39 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det giver mig en hel masse. Jeg stjæler med arme og ben af de sprøde gode ideer, de unge mennesker kommer frem til under min tvang.

46-årige Tobias Trier slår en høj latter op. Vi sidder i solen på terassen på Grundtvigs Højskole, hvor Trier i fem ugers tid har undervist på kurset »kreativ musik og lyd«. Jobbet har han overtaget efter en anden sanger, nemlig Tue West.

- Jeg er en kollega til Tue West på alle måder: En singer-song writer, en dansksproget troubadour. Og ligesom at han sikkert har haft glæde af i en periode af sit liv at være mere fast tilknyttet et sted, end man er som omrejsende gøgler, så har jeg også glæde af at være tilknyttet et sted, fortæller Tobias Trier.

Han savner simpelthen kolleger.

- I mit liv som artist kommer jeg nogle gange til at savne det fællesskab, som de fleste andre mennesker i verden er en del af via deres arbejdsplads eller lignende. Følelsen af at høre til et sted og have kolleger på daglig basis og følelsen af, at jeg gør nytte ved at møde op her og facilitere et rum for unge mennesker. Det, jeg laver til dagligt, hvor jeg skriver sange og tager ud og optræder, er mere svært at vurdere værdien af. Det er et stort privilegium at gøre noget, der er 100 procent lystbetonet for mig, men det er også forbundet med en stor usikkerhed i og med, at jeg aldrig ved, om jeg er interessant nok til, at nogen gider at høre mine koncerter til næste år, og koncerter er det, jeg hovedsagligt lever af, fortæller Tobias Trier.

Erfaren underviser

De sidste 17 år har han undervist i sangskrivning, blandt andet på Musikkonservatoriet og Det Rytmiske Konservatorium. Han har udgivet syv albums og spiller koncerter i både eget navn og i bands. Derudover har han lavet undervisningsmateriale for Danmarks Radio. Men på højskolen er det anderledes, mener han.

- Det er nogle unge mennesker, der har givet sig selv et halvt år, hvor de går i dybden med fællesskab og får åbnet deres horisont, for eksempel med at udvikle sig musikalsk. Og noget som er helt specielt for højskolen er, at der ikke er eksamen. Det er en elementær del af højskoletanken, og det tiltaler mig meget, for det appelerer til, at de unge selv tager ansvar for det, som de putter ind i faget. De ved, at de får kun det ud af det, som de selv engagerer sig i. Tit er det svært at indpasse et kreativt rum som sangskrivning er med de læringsmål, der er alle andre steder i samfundet. Tit synes jeg, at det blokerer mange ting. Så derfor er jeg rigtig glad for at undervise her.

Han har ikke selv gået på højskole, men højskoletanken ligger ham ikke fjernt. Hans tipoldefar Ernst Trier grundlagde Vallekilde Højskole i Nordvestsjælland, der stadig eksisterer i dag. Dertil kommer at han siden han var 12 år sammen med sin familie hver år leger sig ind på en højskole, hvor de 160 familiemedlemmer danner deres egen højskole og laver deres eget indhold.

21 år er en skøn alder

I øjeblikket går der seks på det hold, han underviser på Grundtvigs Højskole.

- Det er sjovt, for de er på et tidspunkt i deres liv, hvor de bevæger og rykker sig, og hvor jeg kan lære dem nogle ting, som de kan bruge. Jeg kan mærke, at redskaber, som jeg giver dem, hurtigt kan få dem til at flytte sig. Det gør, at det er sjovere at undervise her end på Musikkonservatoriet, fordi der er niveauet så højt, så folk har fundet sig selv, inden de starter. Det betyder, at min rolle bliver lidt mere konsulentagtig, men der betyder også, at når folk er på et meget højt niveau, så kan de blive en lille smule bekymrede for at rykke ved deres identitet, så det kan være sværere at lokke folk til at sætte sig selv på spil. Derfor er 21 år, som er gennemsnitsalderen her, en skøn alder, mener Tobias Trier.

Han fortsætter:

- Det, jeg især får ud af at undervise, er, at jeg tit lukker øjnene og nyder den musik, der opstår lige foran mig. Nydelsen ved at høre musik bliver dobbelt så stor, når man ved, at det her er et unikt øjeblik, hvor den opstår. Måske er det en sang, som vi aldrig kommer til at høre igen. Måske er det en sang, som blive fuldtsldbig afgørende for vedkommendes karriere. For et år siden underviste jeg på en ungdomsskole, hvor der var en ung jvinde, der skrev en sang, der udsprang af et af mine skriveredskaber, og den sang har givet hende en pladekontrakt, fortæller Tobias Trier og smiler.

Får gode sange med hjem

Han får også selv inspiration til egne sange, når han underviser de unge på højskolen.

- Nogle gange har jeg skrevet sange, der har været direkte inspireret af en energi, der er blevet til i undervisningen. Jeg laver mange skriveopgaver, hvor vi skriver på tid, og så sidder jeg altid selv og skriver samtidig, og så prøver jeg at kaste mig ud i at fremføre sangen lige bagefter. Tit resulterer det i en af mine rigtig gode sange. Sange man skriver hurtigt er tit ligeså gode som dem, man har brugt lang tid på, siger han.

Tobias Trier skal undervise i kreativ musik og lyd indtil juni, men i efteråret vender han tilbage til højskolen, hvor han får ansvaret for den samlede musikundervisning.