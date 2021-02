Hillerød Kommunes strategi »Kloge kvadratmetre« kan føre til, at Hillerød Dagbehandlingsskole flytter ind i den tomme skolebygning i Alsønderup. Foto: Allan Nørregaard

Vil samle specialskoler i tom skole: Forældre er bekymrede

Det vil få forældre til at fravælge skolen, hvis der rykker en specialskole ind på matriklen, lyder kritik af plan om at samle Hillerøds to specialskoler på skolen i Alsønderup.

Opdaterede faglokaler, liv i en tom skolebygning, en meget nemmere hverdag for Hillerøds specialskole og mulighed for hurtigt og nemt at etablere to nye daginstitutioner, der hvor der mangler kapacitet.

For Hillerød Kommune er der masser af gode effekter af at samle Hillerød Dagbehandlingsskole i Alsønderup, hvor bygningen, der tidligere husede udskolingen på Alsønderup Skole, nu står tom.

Men blandt de forældre, der deltog i et online borgermøde tirsdag aften om planerne, havde de fleste svært ved at se fordelene for deres lokale skole, Hillerød Vest afdeling Alsønderup, hvor der i dag går 111 børn i 0.- 6. klasse.

Forælder: Skolen er sårbar - Jeg er bekymret for skolens fremtid, hvis vi får op til 60 elever, der ikke kan rummes i de almene skoler, ud til vores små elever, sagde en af forældrene, Laura Vinge Lund,

- Der vil være 35 procent af de børn, der går på skolen, der vil være fra specialskolen. Hvad vil være normen, hvis 35 procent af eleverne har sociale og emotionelle udfordringer? Vi har haft en skole med udfordringer, men det er vendt. Jeg er nødt til at sige, at hvis det bliver besluttet, vil mange vælge skolen fra, sagde hun og Henrik Østergaard, som også sidder i Alsønderup Lokalråd, supplerede:

Sagen kort Budgetforligspartierne har vedtaget, at det skal afklares, om man kan placere Hillerød Dagbehandlingsskole i på den gamle Alsønderup Skole.

Hillerød Dagbehandlingsskole er Hillerød Kommunes skole for børn og unge mellem 6 og 16 år med sociale, psykiske og familiemæssige vanskeligheder. Eleverne visiteres til skolen, og får et skræddersyet skoleforløb, der i samarbejde med familien giver mulighed for en tilbagevenden til den almene skole.

I dag er der 46 elever på skolen, som er fordelt på to matrikler - Ullerødskolen i Sophienborg og Store Dyrehave Skole på Kulsviervej.

Samles HDS i Alsønderup kan de to matrikler bruges til nye daginstitutioner.

De op til 60 elever på HDS skal have stamlokaler i den tomme bygning. Skolens udearealer og fælles faciliteter som faglokaler vil de to skoler skulle dele.

Hvis politikerne beslutter at gå videre med planen, skal der findes økonomi til ombygningen af skolen i Alsønderup ved efterårets budgetforhandlinger. Den gamle bygning er ramt af skimmelsvamp og skal renoveres, og desuden vil man renovere skolens faglokaler, som også bruges af af lokalsamfundet uden for skoletiden. - Man vil have små elever på vores skole til at være sammen med store elever på op til 16 år, elever som allerede har problemer. Næste år er der 14 elever indskrevet i skolen, og 10 har fravalgt den. Jeg synes man må sige, at skolen er relativ sårbar. Jeg tror, I skal tænke jer rigtig godt op, at I ikke risikerer at lukke skolen, fordi flere vælger den fra, hvis der sker en sammenlægning med HDS, sagde han, og blandt tilhørerne var der også flere forældre der sagde, at de kunne overveje at tage deres barn ud af skolen hvis HDS rykker ind i den tomme bygning.

En tilhører, der præsenterede sig som Erik, kunne heller ikke få øje på fordelen for de nuværende elever.

- Det er en kæmpe stor procentmæssig forøgelse af elever med udfordringer. Hvordan skal det lige gå med de her små børn, der i frikvartererne og før og efter skole møder 16-årige, der ikke er socialt tilpassede. Der er mange bekymringer herfra, og skolen bliver meget uattraktiv for os, sagde han.

Mere liv på matriklen Peter Frederiksen (V), formand for børne, skole og ungeudvalget understregede, at de to skoler ikke skal lægges sammen, men blot være naboer.

- Der vil være en vis fællesskab af det fysiske område, men skolen bliver ikke sammenlagt. I dag står der en skolebygning, der ikke bliver brugt. Og så har vi en skole, der gerne vil have en fælles bygning, og det kunne være her, sagde han.

Lederen af skolen i Alsønderup, Hanne Dalbøge, kunne fortælle, at skolens fysiklokale allerede i dag bruges af elever fra tre specialskoler, der bliver kørt til Alsønderup for at få undervisning i fysik.

- Det fungerer helt uproblematisk, sagde hun som ikke delte forældrenes bekymring over de nye elever, der vil få deres gang i Alsønderup, hvis planerne gennemføres.

- Os på skolen synes, det er et rigtigt spændende projekt, og vi ser mange muligheder i et samarbejde med HDS. Det kunne være så fint at få mere liv på matriklen. Vi har så mange fodboldbaner, der bare står og råber på børn. Jeg har svært ved at få øje på, at nogen vil vælge skolen fra, fordi der ligger en specialskole ved siden af. Vi har ro i sindet om det, sagde hun og fortsatte:

- Vi har børn fra vores skole, der går på HDS. Det er søde børn. Det er børn, der har en udfordring i en periode. Vi har jo også elever med udfordringer på skolen, og vil gerne udvide vores viden om, hvordan vi bliver bedre til at møde de børn. Der er mange muligheder ved at få styrket det, når man har eksperterne på den anden side af p-pladsen, sagde hun.

Samme muligheder Frants Kuhlman, som er leder af Hillerød Dagbehandlingsskole fortalte om sine elever:

- Eleverne er børn og unge, som har brug for særlig større. Det er børn, der gennem længere tid har mistrivedes i deres skole, har mistet lysten til at lære, har meget fravær eller helt har opgivet at gå i skole. Det er normaltbegavede børn, som kan være præget af omsorgssvigt, tilknytningsforstyrrelser, diverse diagnoser eller manglende eller lavt selvværd eller selvtillid, sagde han og tilføjede, at han ofte bliver mødt af fordomme om, at hans elever er i konflikt dagen lang.

- I løbet af en skoledag vil eleverne vise, hvor de har deres udfordringer, og det er i forhold til kravsituationer. Dem er der en del af, når man går i skole. Der kan de reagere uhensigtmæssigt. Men alle medarbejderne er uddannet til at tackle det. Og de fleste udfordringer udspiller sig inde i klasselokalet, sagde han.

For ham som skoleleder hænger ønsket om nye fysiske rammer tæt sammen med, at kunne give sine elever et skoleliv med de samme muligheder som andre elever i folkeskolen.

- Vi har brug for bedre faciliteter både ude og inde. Adgang til faglokaler og idrætsfaciliteter er en kæmpe udfordring der, hvor skolerne ligger nu, sagde han.