Vil lukke 10. klasseskolen

Hillerød - 27. juni 2020 kl. 07:28 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

10. klasseskolen i Hillerød risikerer at blive lukket. Forældre og lærere kalder det et stort tab for en lille besparelse.

Et flertal i Hillerød Kommunes byråd bestående af S, V, K, RV og løsgænger Peter Lennø har besluttet at sende et forslag om at lade uddannelsesinstitutionen Unord overtage kommunens 10.klassetilbud i høring.

Det vil give en besparelse på lige over en million kroner, og håbet er, at det vil føre til, at flere unge vælger at tage en erhvervsuddannelse.

Men planerne møder stor kritik. Ikke mindst fra forældre og lærere i skolebestyrelsen, der har sendt et brev til politikerne.

- Vi tilbyder netop det attraktive ungemiljø, som mange unge søger, og vi er bange for, at rigtig mange af de elever, vi i dag tiltrækker, vil stå uden et relevant tilbud i forhold til de ønsker, de har efter 9. klasse.Herudover vil kommunens 10. specialklasse, EUD10-klasse og modtageklasse for de ældste elever få tæppet revet væk under sig, skriver de.

De har lavet deres egne beregninger og når frem til, at der kun vil være tale om en besparelse på 745.000 kroner.

Lærere og forældre i skolebestyrelsen fremhæver dels, at skolen rummer mange sårbare unge, som en række vejledere laver en målrettet indsats mod. Ved en organisering af 10. klassetilbuddet på en erhvervsskole (Unord), vil det gå tabt.

Dels mener de, at skolen faktisk lykkes med at få mange unge til at tage en erhvervsuddannelse. De fleste kommer nemlig fra start med en forestilling om, at de vil tage en gymnasiel ungdomsuddannelse, men får undervejs øjnene op for en erhvervsuddannelse. De personer, frygter de, vil nu ikke længere vælge 10. klassetilbuddet, når det foregår i et erhvervsskolemiljø, som de ikke kan se sig selv i.

I byrådssalen fik de holdninger opbakning af Rikke Macholm (SF).

- Det er et hovedrystende dårligt forslag. Vi har et unikt tilbud, vi kan være stolte af. Det, man vil flytte, er både det almindelige 10. klassetilbud og modtageklasserne. Derudover skal man tage stilling til de unge, der dropper ud af en ungdomsuddannelse. En hel del af dem dropper jo netop ud af en erhvervsuddannelse, og jeg kan ikke se, de så bare skal gå over gangen og være der i et opsamlingstilbud, sagde hun, og erklærede sig bange for, at der vil være sårbare unge, der aldrig kommer i gang med et ordentligt skoleforløb.

Christina Høi Skovdal (S) fokuserede på de positive effekter ved en flytning, men understregede, at der ikke er truffet en endelig beslutning.

Når man bliver en del af et miljø på en erhvervsskole, så ser man der er nogle andre åbninger, som man ikke havde set, hvis man var et andet sted. Hvis vi beslutter en ny organisering, så skal vi selvfølgelig sikre, at den kommende 10.klasse også er et relevant tilbud, for de unge, der ender med ikke at vælge en erhvervsuddannelse.

Der er i dag 123 elever på det almene 10.klassetilbud, hvoraf 39 er fra Hillerød. Resten er fra omegnskommuner. Modtageklassen med flygtninge mellem 13 og 17 år bliver med forslaget flyttet til Unords afdeling i Lyngby.

Specialklassen på 10. klasseskolen er ikke umiddelbart omfattet af forslaget.