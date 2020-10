Vil lave aktion i gågaden mod stort byggeprojekt

Tidligere har der været demonstreret mod gasprojektet Baltic Pipe i Everdrup ved Næstved, hvor flere lodsejere har fået gravet deres jord op for at gøre plads til gasledninger. Torsdag laves der en klimaaktion i Hillerød. Foto: Anna C. Møhl.

Hillerød - 14. oktober 2020

Aktivister klædt ud som anlægsarbejdere og udstyret med lange plasticrør vil torsdag eftermiddag konstruere en rørledning gennem hele Helsingørsgade i Hillerød. Det sker for at sætte fokus på byggeriet af gasledningen Baltic Pipe.

- Vi gør det for at vise, at gasrørsledningen bliver bygget i Danmark lige nu. Der har været meget lidt offentlig debat om det, og vi håber, folk vil gå derfra med mere viden og reagere på det, siger Oskar Kluge, der i sommer gik ud af Frederiksborg Gymnasium og er med i Hillerød Klimanetværk.

Aktionen arrangeres af bevægelsen 'Baltic Pipe - nej tak', der er stærkt kritiske overfor projektet, der skal føre norsk naturgas gennem rør i Danmark og videre til Polen. På Sjælland bliver der lagt gasledninger fra vest til øst gennem Slagelse. Næstved og Faxe kommuner.

- Det giver ikke mening at bygge mere fossil infrastruktur. Selvom det ikke er Danmark, der skal bruge gassen, så er det ikke noget, Danmark skal være med til, hvis vi vil være et grønt foregangsland, mener Oskar Kluge.

Kan nå at stoppe det

Selvom byggeriet af Baltic Pipe er i fuld gang, så nærer Oskar Kluge stadig håb om, at det kan lade sig gøre at få sat en stopper for projektet.

- Der er ikke råd til at lade være med at håbe. Det er for åndssvagt at give op. Det er bare at se sin egen undergang. Der er større opmærksomhed på det grønne område nu, og hvis der er nok folkelig modstand vil det sagtens kunne stoppe. Det er muligt, siger han.

Han og bevægelsen kritiserer både, at beslutningen om Baltic Pipe ikke er truffet af Folketinget, men af den daværende energiminister Lars Christian Lilleholt (V), og at projektet baserer sig på fossilt brændstof, som man ellers forsøger at bevæge sig væk fra.

Modargumentet; at gasprojektet vil hjælpe Polen, der nu storforbruger kul, til at mindske deres CO2-udledning, bider ikke på Oskar Kluge.

- Der er ikke tid til at vælge det mindst onde. De klimaproblemer, vi står over for, kræver drastiske ændringer. Den her case svarer slet ikke på de udfordringer, vi har, siger han.

Appel om at gentænke

Aktivisterne i Hillerød, der tæller både unge og gamle, håber på at politikerne og især den nuværende klima- og energiminister Dan Jørgensen (S) vil genoverveje projektet.

De frygter, at Danmarks mål om at leve op til Paris-aftalen og være fossilfri i 2050 kan blive ofret, idet der skal leveres gas gennem rørene til Polen frem til 2063.

- Den økonomiske case baserer sig på, det vil blive brugt frem til 2063. Så opfylder man jo ikke sine grønne forpligtelser om at være fossilfri i 2050, og ellers vil der være økonomisk underskud, siger Oskar Kluge.

Torben Brabo, direktør i Gas TSO hos Energinet, svarede i sommer på spørgsmål om Baltic Pipe på energinets hjemmeside. Her kom kan ind på netop den deadline i 2050.

- Baltic Pipe skal ligesom resten af det danske og europæiske energisystem være klimaneutralt i 2050. Det er en kæmpe udfordring for hele energisektoren, men samtidig er der en rivende udvikling i gang. Så det er for tidligt at sige, om den gas, der kommer til at løbe i det europæiske gassystem i 2050, bliver gas, hvor CO2 er fjernet, lagret eller brugt til andre formål, eller om det er andre typer af gas. Nordmændene, som leverer gassen til Baltic Pipe, arbejder ihærdigt på at gøre naturgassen klimaneutral, svarede han.