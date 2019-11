Det kan være svært for unge med autisme, når de bliver voksne og skal tage en uddannelse og flytte hjemmefra. Nu vil Hillerød Kommune indgå i et projekt under Socialstyrelsen og blive bedre til at hjælpe de unge, der er på vej ind i voksenlivet. Pressefoto

Vil gå forrest for unge med autisme

Flere og flere får i disse år stillet diagnosen autisme, og alene fra 2014 til 2018 er antallet af børn og unge med en autismediagnose steget med 52 procent. Nu har Hillerød Kommune bedt om at få del i en pulje under Socialstyrelsen, så kommunen kan forsøge sig med andre metoder, der skal støtte unge med autisme, når de skal ud i voksenlivet.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her