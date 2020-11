Vil erstatte gummigranulat i kunstgræsbaner med olivenkerner eller grus

Kunstgræsbanen i Skævinge bliver den sidste af sin slags i Hillerød, slår Louise Colding Sørensen, der er formand for Miljø og Klimaudvalget i Hillerød Kommune, fast. Der bliver ikke bygger flere kunstgræsbaner i Hillerød, før der er et mere miljøvenligt alternativ. Billedet er taget ved FIF på Milnersvej. Foto: Martin Warming

Politikerne løber fra deres løfte om, at nye kunstgræsbaner i Hillerød skal være mere miljøvenlige, mener Tue Tortzen

Hillerød - 14. november 2020

Byrådsmedlem Tue Tortzen (Ø) mener, at politikerne løber fra deres løfte om, at der skal bygges mere miljørigtige kunstgræsbaner i Hillerød.

I budgetforliget, som Socialdemokratiet, Enhedslisten, Radikale Venstre og SF er med i, står der, at Hillerød Kommune skal arbejde på at få mere miljørigtige kunstgræsbaner, men et flertal af politikerne i både Idræt og Sundhedsudvalget og Natur, Miljø og Klimaudvalget har godkendt, at kommunen frigiver pengene til en kunstgræsbane i Skævinge med gummigranulat som fyld.

Den slags kunstgræsbaner, som kaldes 3. generationsbaner, er blandt andet under mistanke for at kunne forurene grundvandet med skadelige stoffer og for at sprede mikroplast i naturen.

"I budgetforliget står der, at vi skal arbejde på at få mere miljørigtige kunstgræsbaner i Hillerød, så jeg forstår ikke, at man nu er ved at godkende en kunstgræsbane i Skævinge, der er fyldt med gummi. Jeg synes, at Hillerød Kommune vedtager den ene strategi og plan på miljøområdet efter den anden, uden at det bliver ført ud i livet. Det ser jo flot ud på papiret, men vi må altså også sørge for, at det bliver til noget i virkeligheden," siger Tue Tortzen til Hillerød Posten.

Findes allerede Skævinge har haft en kunstgræsbane på ønskelisten i mange år, og Tue Tortzen synes, at byen skal have en kunstgræsbane så hurtigt som muligt.

"Jeg vil godt understrege, at jeg synes, at Skævinge skal have en kunstgræsbane så hurtigt som muligt. Jeg er ikke ude på at forsinke projektet, men der findes allerede andre og mere miljørigtige løsninger, og det er selvfølgelig dem, vi skal arbejde videre med - og ikke en bane, der er fyldt med miljøskadeligt gummi," siger Tue Tortzen.

Han nævner blandt andet muligheden for at bruge grus som fyld. Det er en lidt dyrere løsning, men det er til gengæld en mere miljørigtig løsning.

"Det koster lidt mere i anlæg, men til gengæld bliver gruset liggende, hvor det skal. 'Gummi- fnulleret' er lettere og bliver derfor spredt ud i miljøet, i omklædningsrum og i naturen," siger Tue Tortzen.

Gode erfaringer Selv om det ifølge kommunens sagsfremstilling er dyrere at anlægge en kunstgræsbane med grus - det koster et sted mellem 700.000 og 900.000 kroner mere - så er Tue Tortzen ikke sikker på, at det også på sigt er en dyrere løsning.

"Når man bruger grus, skal der ikke efterfyldes. Det giver en besparelse, som ikke er med i det regnskab, som udvalget har fået forelagt. Der er ikke så mange erfaringer med den nye model med grus i Danmark, men i Sverige er den udbredt. Jeg har selv været til en temadag i Skåne, hvor vi fik forevist en bane, som både spillere og miljøfolk er tilfredse med," siger han.

Ifølge Tue Tortzen er der også en tredje løsning, der både er miljørigtig og holder sig inden for budgettet.

"Jeg er faktisk lige blevet kontaktet af en producent, der siger, at han kan lave en kunstgræsbane til samme pris som gummibanen, men hvor man bruger tørrede og knuste olivenkerner som fyld. Det, synes jeg, er en mulighed, vi skal kigge nærmere på, inden vi beslutter os for noget endeligt," siger Tue Tortzen, der nu vil forsøge at stable et møde mellem producenten og de to udvalg på benene, inden sagen skal behandles i byrådet.

"Det er vigtigt, at der ikke bliver truffet en forkert beslutning, og jeg synes, at vi skal undersøge alle muligheder. Det behøver ikke at forsinke kunstgræsbanen i Skævinge. De miljørigtige løsninger findes allerede, og så er det selvfølgelig dem, vi skal vælge. Jeg vil også tage en snak med partierne bag budgetforliget, for jeg mener, at vi skal stå ved det, vi har vedtaget - altså at vi skal arbejde på at få mere miljørigtige kunstgræsbaner i Hillerød," siger han.

Den sidste af sin slags Et flertal af politikerne i Natur, Miljø og Klimaudvalget besluttede på sit møde forleden, at banen i Skævinge bliver den sidste kunstgræsbane i Hillerød med gummigranulat.

Der bliver altså ikke bygget flere kunstgræsbaner i Hillerød Kommune, før der er et mere miljøvenligt alternativ, fortæller udvalgsformand Louise Colding Sørensen (S).

"Der er også andre rundt omkring i kommunen, der har et ønske om at få en kunstgræsbane, men lige nu er der altså enighed i udvalget om, at vi ikke skal etablere flere kunstgræsbaner - udover den i Skævinge - før der er en mere miljørigtig løsning. Men når det så er sagt, så vil jeg sige, at jeg er fortrøstningsfuld. Der er masser af forsøg i gang med mere miljørigtige baner, så det behøver slet ikke at tage så lang tid, Vi har i øvrigt heller ikke budgetteret med flere kunstgræsbaner udover den i Skævinge på nuværende tidspunkt," siger Louise Colding Sørensen til Hillerød Posten.

Savner dokumentation Og selv om Tue Tortzen mener, at der allerede nu findes mere miljørigtige baner, så mener Louise Coldingen ikke, at de er gode nok. Der mangler i hvert fald dokumentation for det, siger hun.

"Jeg ved, at Idræts og Sundhedsudvalget har arbejdet med den her sag i over et år nu, og det er ikke lykkedes dem at finde dokumentation for, at der er mere miljørigtige baner, der er lige så gode. Hvis der kommer en producent i morgen og fortæller os, at han har en mere miljørigtig kunstgræsbane, der er afprøvet i vores klima, og som virker og holder, så må vi kigge på det til den næste bane, vi skal etablere. Men det bliver ikke aktuelt for banen i Skævinge - for den skal laves nu. Jeg synes ikke, det er rimeligt, at Skævinge skal vente længere på at få en kunstgræsbane," siger hun.

Og grus-løsningen er heller ikke en god løsning, mener hun.

"Der er flere problemer med grus. For det første er det en dyrere løsning, og det har vi ikke budgetteret med. For det andet så er der ikke så mange erfaringer med grus endnu. For det tredje har baner med grusfyld formentlig en kortere levetid, og for det fjerde så er underlaget lavet af genbrugsplast og udvasker også stoffer, selv om det er i et mere begrænset omfang end gummigranulat," siger hun.

Louise Colding Sørensen mener i øvrigt ikke, at politikerne løber fra deres løfte om mere miljørigtige kunstgræsbaner.

"Det gummigranulat, der skal bruges på banen i Skævinge, er mere miljørigtigt end det, der ligger på de baner, vi allerede har rundt omkring i kommunen," slutter hun.