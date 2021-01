Vikingetiden fylder i både litteratur, film og serier i disse år. Susanne Clod Pedersen mener det blandt andet er klimakrisen, der får og til at interessere os for en tid og en kultur, hvor mennesket levede tættere på naturen og med større respekt for naturen. Foto: Allan Nørregaard

Vikingeforfatter Susanne Clod: Corona og klimakrise sender os tilbage til naturen

Vi er dødtrætte af corona, konflikter, Trump og mink. Skræmt over klimakrise og biodiversitetkatastrofen. Og så har vi brug for at slukke fjernsynet, sætte os ved et bål og høre nogle fortællinger.

Sådan lyder vikingeskjalden Susanne Clod Pedersens analyse af året, der endte med at stå i coronaens tegn næsten fra start til slut, fik danskerne til at læse mere og forlagene til at udgive flere historiske romaner.