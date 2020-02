Hjemmeplejen i Hillerød skal bruge færre vikarer for at få økonomien på ret køl igen. Foto: Allan Nørregaard

Vikarer sprængte plejebudgettet

Hillerød - 20. februar 2020 kl. 09:17 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var især brug af vikarer, der gjorde, at både hjemmeplejen og fire plejecentre i Hillerød sidste år brugte for mange penge. Især i hjemmeplejen skete der et stort overforbrug i løbet af 2019 - hele 11 millioner kroner blev der brugt for meget i løbet af året, primært til lønninger.

En økonomisk taskforce er nu indsat i hjemmeplejen, og skal sørge for at få økonomien i ret køl. Det betyder blandt andet, at der skal bruges færre vikarer.

- Der er et kæmpe pres på sundhedsydelser. Men det betyder ikke, at man aldrig vil kunne styre det. Det kan man godt. Det drejer sig om at få fuld anvendelse af de styringsinstrumenter, vi har indført, med vagtskemaer, køreruter. Og så har vi lagt låg på muligheden for at indkalde vikarer, siger borgmester Kirsten Jensen (S).

Der skal også politisk tage stilling til, hvordan økonomien i hjemmeplejen skal blive genoprettet. Hillerød Kommunes regler for økonomistyring betyder, at områder, der i løbet af et år har brugt for mange penge, får tre år til at betale overforbrug tilbage, det vil sige, at de skal findes i løbet af de næste tre års budgetter.

Men især for hjemmeplejen kan det blive svært, erkender Kirsten Jensen.

- Der er nogen af os, der tvivler på, at det område selv kan hente de penge hjem, siger hun og fortsætter;

- Der kan være situationer, hvor vi vurderer, at det ikke kan lade sig gøre. Men vi er ikke nået dertil endnu, siger hun, som afventer en redegørelse fra forvaltningen om, hvad den økonomiske genopretning vil betyde for hjemmeplejens kvalitet.

- Udvalget siger, vi skal skåne borgerne mest muligt. Men medarbejderne vil også kunne mærke det, for arbejdet vil blive tilrettelagt ud fra, at der eksempelvis vil være færre vikarer. Man vil vurdere, om man kan indhente det på tre år uden de helt store vanskeligheder, set med medarbejderøjne. Og man vil se på, hvad der kan gøres, og om det vil være acceptabelt, siger hun.

