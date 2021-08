Vidne søges: Blev der kørt vildt?

To bilister var involveret i uheldet, og den ene mener, at den anden kørte hasarderet, før det gik galt. Uheldet skete kl. 11.25, og Nordsjællands Politi vil gerne have fat i bilisten for at finde ud af om han eller hun kan fortælle mere om, hvad der reelt skete. Politiet sidder klar til at modtage oplysninger på telefon 114, fremgår det at tweetet.