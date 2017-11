Video og billeder: Julekalenderen bliver atter levende

Af Tore G. C. Rich 120 børn fra syv børnehaver i Hillerød fik fredag lov til at tage forskud på glæderne i Hillerøds Levende Julekalender, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Den Levende Julekalender i Hillerød er for længst blevet en fasttømret tradition, som bringer ekstra liv, glæde og eventyr ind i julemåneden for børnene. Kalenderen blev til i 2011 i samarbejde med teatergruppen Mastodonterne, FrederiksborgCentret, Frederiksborg Amts Avis og C4. Som dengang og hvert år siden er børn strømmet til Torvet hver dag den 1. til 24. december for med de levende, skøre og sjove nisser fra Nissekorpset, spillet af Mastodonterne, at drage af sted i en ombygget brandbil ud til byens butikker. I hver butik gemmer en (dukke)nisse sig, som børnene skal finde, og der bliver læst et kapitel af årets juleeventyr.