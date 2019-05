Video: Røde sange fra balkonen

Statsminister Lars Løkke Rasmussen sang både strofer fra Socialdemokratiets slagsang, placerede sig på liberal-barometeret og afslørede sin højde ved vælgermødet i FrederiksborgCentret mandag eftermiddag.

Her afslørede statsministeren, at det blot var få timer siden, han sidst havde sunget Socialdemokratiets slagsang »Når jeg ser et rødt flag smælde«.

- Det gjorde jeg faktisk i går på min altan i Nyhavn, svarede statsministeren på spørgsmålet om, hvornår han sidst havde sunget med på sangen, og fortsatte:

- Vi fulgte med i valgaftenen, og det gik så godt, og Morten Løkkegård (V) var hjemme hos os, vi havde fået et glas vin, og der var god stemning, og så gik jeg ud på min altan og sang lidt af den.

- Jeg sang ikke højere end det her, forsikrede statsminister efter at have sunget lidt, og tilføjede:

- Jeg ville ikke forstyrre nogen. Men jeg synes, det er en fantastisk melodi.

- Og det sjove ved nogle af de der sange, det er jo, at eksempelvis »Danmark for folket«, det er det gamle Socialdemokrati, men den kunne man synge til Venstres landsmøde i dag, sagde statsministeren.