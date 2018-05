Video: Over 3000 gæster til loppefest

Se billedserie Loppemarkedet findes både indenfor på Kulsviergården og udenfor - i år i forrygende godt vejr, der også satte skub i mad- og drikkeboderne. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Hillerød - 11. maj 2018 kl. 10:20

Det præcise besøgstal kendes ikke, men et kvalificeret bud fra arrangørerne lyder på over 3000 gæster til årets udgave af Alsønderup Fester, hvor hovedbegivenheden er et af de største loppemarkeder i hele Nordsjælland.

- Vi ved med sikkerhed, at der er gået 3000 gæster ind på pladsen her ved Kulsviergården, men vi kender endnu ikke fordelingen mellem voksne, der betaler og børn, der har gratis adgang. Hovedparten er voksne. Sidste år havde vi 2600 betalende gæster, fortæller Rasmus Mortensen, formand for byfestudvalget, der står bag Alsønderup Fester.

Startskuddet til dagens loppemarked lød klokken 9.00 Kr. himmelfartsdag, og vanen tro var der kø for at blive lukket ind til herlighederne på Kulsviergården. Her stod 400 frivillige klar til at sælge alt lige fra gamle møbler og brugt køkkengrej til aflagt tøj og sko, læste bøger og billeder, der engang har hængt i vidt forskellige hjem i hele Nordsjælland. Effekterne er samlet ind i løbet af de seneste fire måneder.

- Vi er meget tilfredse som dagen er forløbet, både med vejret, stemningen og jeg tør også godt sige, at vi er tilfredse med dagens salg, uanset om det ender over eller under sidste års resultat, siger Rasmus Mortensen.

Overskuddet fra Alsønderup Fester deles ligeligt mellem idrætsforeningen ASG&I og forsamlingshuset Kulsviergården.