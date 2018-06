Se billedserie Udvalgsformand Rikke Macholm overrakte Kulturprisen til Steen Lünell fra Mastodonterne. Det skete ved et arrangement på Posen lørdag eftermiddag. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Video: Mastodonternes far fik kulturprisen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Video: Mastodonternes far fik kulturprisen

Hillerød - 02. juni 2018 kl. 14:45 Af Niels Idskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mastodonterne har i mange år sat Hillerød på landkortet med velbesøgte musicals og andre forestillinger, men det er først i år, at priserne begynder at ramme teatergruppen samt dens stifter Steen Lünell.

Tidligere på foråret modtog Lünell på Mastodonternes vegne Frederiksborg Rotary Klubs Initiativpris 2018, og nu er han også blevet tildelt Hillerød Kulturpris 2018. Det er sket i forbindelse med Hillerød Slotssø Byfest. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Det var Rikke Macholm, formand for Kultur- og Fritidsudvalget, der holdt tale og uddelte prisen til Steen Lünell, hvilket skete ved et arrangement på Posen.

Hun sagde bl.a.:

»Det er i år 30 år siden, at Steen startede den fantastiske teatergruppe, og han og truppen har siden 2004 været en kulturel base her i Hillerød.

Steen har - ud over at sætte formidable forestillinger op år efter år - udviklet en teatergruppe, der har et helt fantastisk sammenhold på tværs af alder, køn og status.

Det er en gruppe, der rummer op til 200 frivillige. Ikke kun fra Hillerød, men også frivillige der rejser fra mange andre steder på Sjælland for at være en del af Mastodonterne.

Mastodonterne arbejder benhårdt og dybt professionelt med at sætte eventyrlige forestillinger op, men Mastodonterne samarbejder samtidig også med andre kulturelle grupper og erhvervslivet her i Hillerød og bidrager på fornemmeste vis til Hillerøds by- og kulturliv.«

Rikke Macholm roste også Mastodonterne for - blandt mange andre - at bidrage til den aktuelle begivenhed, nemlig byfesten, med at skabe liv i gaderne. Dermed lagde hun op til, at tilskuerne på pladsen fik mulighed for at se et uddrag af årets forestilling Askepot!

Det blev også nævnt, at Mastodonterne er med til at skabe den levende julekalender, der i december giver liv til Hillerøds gader, butikker og kulturelle steder og som ryster de lokale børn sammen om at finde nisser i julemåneden.

»Alt i alt gør Mastodonterne et fantastisk stykke kulturelt arbejde, der aldrig var blevet til noget uden formand og grundlægger Steen Lünell, som er en meget egnet og værdig kulturprismodtager,« sagde Rikke Macholm.

Hun tildelte Steen Lünell prisen, som er på 2.000 kr. samt en skulptur af Louise Lagoni. Foruden en buket blomster.

Kulturprisen er stiftet af Kultur- og Fritidsudvalget og uddelt første gang i 1998. Prisen gives til en enkeltperson eller en organisation, der udfører et særligt og prisværdigt arbejde til glæde og gavn for Hillerøds kulturliv.

Blandt de ildsjæle, som har modtaget prisen, kan nævnes Nødebo Kro, Café Slotsbio og Føllegård Live. Sidste år gik den til Stig Hansen, der er bestyrelsesformand for Østfestivalen.